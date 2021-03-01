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共產古巴罕見順應示威民意 通過動物保護法

編譯中心／綜合28日電
在動保人士長期奔走訴請下，古巴開始採行動保權利相關規範。圖為動保人士在哈瓦那的家中餵養流浪狗。（路透）
在動保人士長期奔走訴請下，古巴開始採行動保權利相關規範。圖為動保人士在哈瓦那的家中餵養流浪狗。（路透）

在動保人士長期奔走訴請下，共產國家古巴開始採行動保權利相關規範，可謂古巴國內動保人士突破性的一大勝利。

中央社引述法新社報導，古巴公民團體對於訴求首度被採納，進而成為法令感到又驚又喜。此舉不啻為重要一步，也代表著這個傳統與現代相矛盾島國的文化變遷。

古巴國務委員會（Council of State）26日批准這項立法，違者面臨罰款或有期徒刑。這項法令在宣布後90天正式生效。

24歲攝影師桑塔納（Ricardo Santana）表示：「我們今天得知這項消息，我深感欣慰，因為這不但將讓虐待動物劃下句點，還能賦予動保人士權力。」

2019年4月間，約500人在首都哈瓦那市區內遊行，訴求立法保護動物，這是一黨制國家古巴歷來第一場獨立且非政治性的示威活動。

近年來，儘管許多人無力負擔多為進口的寵物飼料和醫藥用品，哈瓦那仍有許多民眾開始在家裡飼養寵物。

古巴街道充斥流浪貓狗，他們狀態多半不佳，往往因經濟因素遭到棄養，幸運的貓狗會被個人或動物福利團體帶回照料，這些善心人士有時為了餵飽動物，甚至寧願自己餓肚子。

依據動保法令，鬥狗和鬥雞將被視為違法，不過薩泰里阿教（Santeria）中的動物獻祭則不在此限。薩泰里阿教在人口1100萬的古巴相當普遍。

古巴 遊行 攝影

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