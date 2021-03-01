葉門叛軍飛彈襲利雅德遭攔截 碎片四散如雨下

獲得伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」，今天宣稱昨夜鎖定沙烏地阿拉伯 首都利雅德和其他區域進行空襲，並威脅會發動更多攻擊。稍早沙國當局已宣布成功擋下飛彈攻擊。

根據青年運動（Huthi）的馬西拉電視台（Al-Masirah），青年運動發言人沙瑞（Yahya al-Saree ）表示：「這次行動以一枚彈道飛彈 和15架無人機進行，鎖定敵方首都利雅德（Riyadh）的敏感區域。」「只要對我國的侵略和包圍持續下去，我方會繼續、且將擴大行動。」

中央社引述法新社稍早報導，利雅德昨天遭多起爆炸巨響撼動。沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟表示，他們阻止了青年運動所發動的飛彈攻擊。飛彈碎片如下雨般落在民宅上。

沙國領導的軍事聯盟還說，他們攔截6架鎖定沙國的青年運動無人機，這些無人機的目標包括南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）和吉贊（Jizan）。

青年運動叛軍現正加強攻勢，試圖奪下沙國支持的葉門政府在葉門北部的最後堡壘馬里卜（Marib）。與此同時，青年運動也加強攻擊鄰近葉門的沙烏地阿拉伯。

青年運動經常空襲沙烏地阿拉伯南部地區，過去也曾以飛彈和無人機攻擊利雅德。