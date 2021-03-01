我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

葉門叛軍飛彈襲利雅德遭攔截 碎片四散如雨下

編譯中心／綜合28日電

獲得伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」，今天宣稱昨夜鎖定沙烏地阿拉伯首都利雅德和其他區域進行空襲，並威脅會發動更多攻擊。稍早沙國當局已宣布成功擋下飛彈攻擊。

根據青年運動（Huthi）的馬西拉電視台（Al-Masirah），青年運動發言人沙瑞（Yahya al-Saree ）表示：「這次行動以一枚彈道飛彈和15架無人機進行，鎖定敵方首都利雅德（Riyadh）的敏感區域。」「只要對我國的侵略和包圍持續下去，我方會繼續、且將擴大行動。」

中央社引述法新社稍早報導，利雅德昨天遭多起爆炸巨響撼動。沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟表示，他們阻止了青年運動所發動的飛彈攻擊。飛彈碎片如下雨般落在民宅上。

沙國領導的軍事聯盟還說，他們攔截6架鎖定沙國的青年運動無人機，這些無人機的目標包括南部城市海米斯穆謝特（Khamis Mushait）和吉贊（Jizan）。

青年運動叛軍現正加強攻勢，試圖奪下沙國支持的葉門政府在葉門北部的最後堡壘馬里卜（Marib）。與此同時，青年運動也加強攻擊鄰近葉門的沙烏地阿拉伯。

青年運動經常空襲沙烏地阿拉伯南部地區，過去也曾以飛彈和無人機攻擊利雅德。

沙烏地阿拉伯 伊朗 彈道飛彈

上一則

攔移民、擋毒品 多明尼加將沿海地邊界築邊境圍籬

下一則

共產古巴罕見順應示威民意 通過動物保護法

延伸閱讀

中國內蒙古增16處部署東風41飛彈 對抗並打擊美國

中國內蒙古增16處部署東風41飛彈 對抗並打擊美國
日媒：美專家指中國廣設ICBM設施 提高對美反擊力

日媒：美專家指中國廣設ICBM設施 提高對美反擊力
中科院無人機第4摔 損失2億

中科院無人機第4摔 損失2億
中國無人機製造商億航遭空頭狙擊 股價1天崩跌63%

中國無人機製造商億航遭空頭狙擊 股價1天崩跌63%

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25
英女王（左）堅守的傳統教條，碰上美式自由作風的梅根（右），衝突愈來愈激烈。圖／路透資料照片

哈利王子和英皇室決裂、惹奶奶傷心 果然禍首是梅根！

2021-02-21 08:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋