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專殺異議人士！沙國王儲特工隊「忙不過來」要求發獎金

編譯李京倫／綜合27日電
2018年10月2日，監視器拍到沙國「暗殺小隊」成員搭乘私人飛機抵達土耳其伊斯坦堡阿塔圖克機場。螢幕上的土耳其文寫著「2018年10月2日凌晨3時37分左右，個人從E門進入機場」。（美聯社）
2018年10月2日，監視器拍到沙國「暗殺小隊」成員搭乘私人飛機抵達土耳其伊斯坦堡阿塔圖克機場。螢幕上的土耳其文寫著「2018年10月2日凌晨3時37分左右，個人從E門進入機場」。（美聯社）

美國26日公布的新解密文件顯示，與殺害沙國異議記者卡舒吉有關的人員中，七人屬於沙國王儲穆罕默德的菁英特工組織「快速介入小組」。紐約時報報導，這個小組專門在沙國國內外鎮壓並誅殺異議人士，曾因太過忙碌，向王儲顧問要求加發獎金。

快速介入小組似乎是在2017年穆罕默德成為王儲後開始行動。美國官員透露，小組在國內外執行過數十個任務，包括把公民從其他阿拉伯國家強押回國，而且涉嫌關押並虐待鼓吹解除沙國女性開車禁令的知名女權人。

其中，魯嘉因．哈德洛爾2018年被關，本月獲釋；另一名被關押的是大學講師，2018年因遭受精神虐待企圖自殺未遂。一些被捕者曾關在王儲和國王沙爾曼的豪華宮殿裡。

美國官員透露，快速介入小組的現場指揮官曾因為小組太忙碌，2018年6月向穆罕默德的一名顧問要求，在穆斯林慶祝齋戒月結束的開齋節加發獎金。

小組負責人是王儲高階幕僚、沙國王室公關總管卡塔尼，他的職責包括帶領沙國網軍打壓異議。文件指出，卡塔尼「不會做出王儲不允許的任何決定」。

小組的現場指揮官是情報官員穆特瑞伯，常與王儲出訪。還有一名成員是王室隨扈哈比。新解密文件指出，這三人都參與謀殺哈紹吉。目前不清楚小組是否有任何成員受審或被判刑，不過，沙國政府已公開宣告卡塔尼無罪，理由是涉案證據不足。

美國 紐約時報

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