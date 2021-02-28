卡舒吉命案 美國制裁放過沙王儲…就怕中俄見縫插針

美國26公布情資報告，指稱沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）批准殺害流亡記者卡舒吉（中），但拜登（左）政府卻沒有祭出相應的制裁。（Getty Images）

美國 政府26日釋出情報評估，指出沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德正是暗殺流亡記者卡舒吉的主使，卻沒有祭出相應的制裁。衛報指出，儘管拜登 政府對利雅德當局的態度並不友善，但穆罕默德本人逃脫懲罰，凸顯沙國在華府 仍有相當分量。

卡舒吉曾是沙國政府顧問，與王室關係密切，後來因針砭時政失寵，2017年自我流亡美國，在華盛頓郵報擁有固定專欄，對穆罕默德政策多所批評。2018年10月2日進入沙國位於土耳其伊斯坦堡的領事館後，就此人間蒸發，據信已遭暗殺與分屍。

穆罕默德否認涉入卡舒吉之死，堅稱是獲派帶他回國的「流氓特工」所為。

美國國家情報總監辦公室公布的報告指出，根據穆罕默德在案發前幾天被截獲的通聯紀錄，與實際負責動手的特工和一名高級幕僚的聯絡內容，認定身為沙國實際統治者的穆罕默德批准「捉拿或殺死」卡舒吉。

華府過去偏好沙爾曼國王的侄子穆罕默德．納耶夫親王繼位，但王儲穆罕默德獲川普公開讚揚，和川普女婿、負責中東事務的白宮前高級顧問庫許納也關係匪淺。川普對卡舒吉遇害極其冷處理，直到拜登勝選，穆罕默德才失去最大的保護傘。

外界預期拜登面對沙國時，在人權與法治會採取更堅定的立場。白宮指拜登與國王沙爾曼26日通話時，就強調他的政府很重視普世人權與法治。有官員形容，這通電話是美沙關係「重新校準」一環。

85歲的沙爾曼健康不佳，外界咸認穆罕默德掌握實權，但拜登政府就是要給穆罕默德一點顏色看，藉這通電話表明他還沒即位，不具備和美國總統直接對話的資格，甚至還可能是一位錯誤的接班人選。

美國政府並未沒天真到認為公布報告可以改變穆罕默德終將接班的事實，但傳遞要穆罕默德配合華府新中東政策的訊息。

有鑑於穆罕默德權力太大，勢力太過根深柢固，今年也才35歲，很有可能長期統治沙烏地阿拉伯，拜登政府點到為止可說是基於冷酷現實的妥協，因為嚴懲穆罕默德的代價高到他們也承擔不起，還會讓中國與俄羅斯見縫插針。