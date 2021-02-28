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緬甸全民盟組臨時政府 駐聯國大使「舉三指」被撤職

編譯中心／綜合27日電
仰光市一名民主示威者27日遭鎮暴警察逮捕時，高舉戴上手銬的雙手。（路透）
仰光市一名民主示威者27日遭鎮暴警察逮捕時，高舉戴上手銬的雙手。（路透）

緬甸政變至今約一個月，目前掌權的軍政府不斷鎮壓示威，並仍軟禁國務資政翁山蘇姬等人，讓原領導文人政府的全國民主聯盟（NLD）準備成立「臨時政府」，爭取美英等國際社會正式承認以相抗衡。緬甸駐聯合國大使也強調自己代表民選政府，呼籲國際協助緬甸對抗軍政府。

金融時報報導，緬甸政變後，一群尚有活動自由的執政黨國會議員成立了17人的地下組織「緬甸聯邦議會委員會」（CRPH），23日委任沙沙（Sa Sa）為聯合國代表。沙沙在「很鄰近」緬甸的秘密地點受訪問表示，儘管全民盟大部分議員被捕或在逃，CRPH仍為了國民福祉，冒險成立臨時政府。

沙沙表示：「我們將與國際社會緊密合作。我們也會與中國和印度合作，擁有一個穩定的鄰居，比起一個動盪的鄰居，對他們比較好。」他也譴責泰國和印尼官員早前接見緬甸軍政府代表，沒與緬甸人民站在同一陣線。

此外，聯合國緬甸問題特使柏其納（Christine Schraner Burgener）26日在聯合國非正式大會上，強烈譴責緬甸軍政府所為，呼籲各國不應該承認或合法化軍政府。中國常駐聯合國代表張軍則表示，中方正與緬甸相關各方溝通，務使局勢早日回復正常。

緬甸駐聯合國大使覺莫敦26日在聯合國大會中舉起象徵民主抗爭的三指，呼籲聯合國終結...
緬甸駐聯合國大使覺莫敦26日在聯合國大會中舉起象徵民主抗爭的三指，呼籲聯合國終結緬甸政變。（路透）

緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）也向擁有193個會員國的聯大表示，需要國際協助來終止政變，恢復民主；他表示自己代表翁山蘇姬的民選政府，而非軍政府。覺莫敦最後高舉三指向抗爭者致敬，並表示「這場革命務必要贏」。舉三指手勢已變成抵抗軍政府的象徵。

緬甸國營電視台27日宣布，覺莫敦不再是緬甸駐聯合國大使，「他不遵守國家的命令與指示，背叛國家。那就是他從今日起被撤職的理由。」

仰光市軍警27日再次打壓和平示威，並當街逮捕多人。（Getty Images）
仰光市軍警27日再次打壓和平示威，並當街逮捕多人。（Getty Images）

警鎮壓示威 傳1婦女遇害

緬甸反政變示威毫不停歇，路透引述緬甸媒體報導，一名婦女在摩尼瓦鎮遭到警方射殺。

目擊者表示，警方今天在主要城市仰光等地大量出動，逮捕聚集中的民眾，若干採訪記者也被捕。3家緬甸媒體報導，中部摩尼瓦鎮有一名婦女遭槍殺，警方尚未對此回應。根據美聯社，社群媒體報導內容刊登照片與死者身分，可信度高。

稍早當地一名抗議者指出，警察曾包圍一群民眾並發射強力水柱，「他們對和平抗議民眾發射水柱」。仰光的目擊者表示，儘管警察發射催淚瓦斯和震撼彈並對空鳴槍，民眾仍上街高喊口號並唱歌。媒體報導，緬甸第2大城瓦城與其他城鎮也出現了類似場面。

緬甸 聯合國 警察

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