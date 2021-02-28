海地監獄暴動25死 幫派老大越獄遇警臨檢遭擊斃

海地官員首都太子港郊外一座監獄 25日發生暴動，造成25人死亡，死者包括1名警官，目前仍有200多名囚犯脫逃在外。

克魯瓦德布克民事監獄（Croix-des-Bouquets Civil Prison）25日發生暴動，大約400名囚犯趁亂脫逃。中央社報導，法新社照片顯示，至少3具遺體倒臥在監獄外面，而部分被抓回的囚犯則在一輛卡車後方受到武裝看守。

海地通訊部長艾克森特斯（Frantz Exantus）26日說：「死亡的25人中，包含6名囚犯，以及負責管理監獄的巡官保羅‧赫克特‧約瑟夫（Paul Hector Joseph）。」

「死者當中有些是囚犯在逃亡過程中殺害的一般民眾。」

艾克森特斯還說，仍有約200人脫逃，「警方正全力捉拿囚犯，有些人還戴著手銬，無法逃太遠」。

其中一名死亡的囚犯是海地最有勢力的幫派 老大之一阿內．約瑟夫（Arnel Joseph），26日在距離監獄北方120公里處，碰上警方臨檢中槍身亡。

艾克森特斯說：「阿內．約瑟夫在他的機車被攔下時攻擊警方，警方回擊，阿內．約瑟夫因此死亡。」