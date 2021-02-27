翁山被帶走「下落不明」 緬軍選委會：2020大選無效

緬甸26日仍有示威，左圖為仰光抗議者拿著標語，要求釋放翁山蘇姬。（歐新社）

緬甸 軍方月初發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬 等政要，26日傳出翁山蘇姬被當局轉送到另一個不對外透露的地點；軍政府指派的選舉委員會並宣布，去年11月的大選存在舞弊，結果無效，恐觸發更大抗議。而民眾示威活動愈發激烈，警方26日在兩座大城市繼續鎮壓，造成多人受傷。

今日緬甸通訊社報導，全國民主聯盟幹部表示，翁山蘇姬已由原本軟禁所在的首都奈比多家中，被轉送到另一個不對外透露的地點，連全民盟黨員也不知道她的去向；她的鄰居、奈比多市長也下落不明。目前軍政府未立即回應媒體的訪問。

此外，軍政府以2020年大選舞弊為由發動政變，軍方指派的選舉委員會26日和多個政黨領袖開會，選委會主席登梭說，由於軍方已掌權，2020年選舉結果自動宣告無效。

全民盟和撣族民主聯盟都杯葛這場會議，但和軍方關係良好的聯邦團結發展黨及多個來自少數民族邦如若開邦和克欽邦的政黨都參與會議。一位選委會官員說，登記在案的98個政黨中有53個參加會議。

有些政黨領袖在會中表示由於選舉有舞弊，選委會應該解散全民盟，並想辦法解決目前全國的示威抗議。

奈比多警察26日持長槍現身街頭。（路透）

日本 記者被逮 政變來首例

同一天，緬甸民眾依然走上街頭抗議，第一大城仰光首度發生軍警開槍驅離抗議民眾事件，還有外國記者遭到警方逮捕。

緬甸仰光26日再出現示威，鎮暴警察在市中心列陣部署。（路透）

26日在仰光，示威者繼續上街，聚集至聯合國辦事處外、新加坡大使館外等地點，提出凍結緬甸外匯存款等訴求；而在瓦城，有大批的醫護人員和工程人員上街持續抗議政變。

緬甸警察則向天開槍或發射閃光彈、橡膠子彈，驅散仰光與瓦城的示威者，釀多人受傷，至少20人被捕，在仰光還有一名日本記者北角裕樹遭逮捕。

有媒體工作者表示，今天在仰光衝突情勢升高，可能是因為28日將有另外一場大規模遊行，且3月1日法院要開庭審理翁山蘇姬的案子，軍方認為是時候要做出回應。