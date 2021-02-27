凱達組織新頭目「復仇之劍」上位 威脅度不輸賓拉丹

凱達組織（Al-Qaeda）據傳近日迎來新領導人上位，外國情報機構透露其危險性與賓拉丹（Osama Bin Laden）相比「有過之而無不及」，且聲望極高、恐促成各地恐怖組織合作「重塑組織招牌」。

外號「復仇之劍」（The Sword of Revenge）的埃及前將軍阿德爾（Saif al-Adel）正藏匿於伊朗 ，近日已接管前領導人扎瓦希里（Ayman Zawahiri）在凱達組織中的地位。據悉，這名「才華橫溢而無情的戰略家」準備要「重塑組織」。

阿德爾長期受到英美兩國的情報機構追蹤，英國 一名資深恐怖主義專家向《鏡報》透露，與扎瓦希里相比，「阿德爾會是更有力的領導人，甚至不輸給賓拉丹」。目前這位新領導人正尋求與伊斯蘭國、伊朗和阿富汗神學士（Taliban）等恐怖組織建立聯繫。

阿德爾曾是賓拉丹貼身護衛隊「黑護衛」（Black Guard）的隊長，參與凱達組織的恐怖攻擊活動長達30年之久，包括1998年美國 駐肯亞和坦尚尼亞大使館的爆炸案，共計造成224人死亡，讓阿德爾被懸賞高達750萬英鎊（約新台幣2.9億）。消息人士透露，每當有無辜平民死亡時，阿德爾永遠是「最無動於衷」的人，可見其冷血程度。

此外，近20年前曾為英國政府監控過阿德爾的肯普上校（Richard Kemp）也向《鏡報》表示，凱達組織這類恐怖主義團體之間合作頻繁，而阿德爾又特別受人敬仰，恐怕能帶動更大規模的合作甚至合併，肯普也強調「他（阿德爾）可以使凱達組織成為比過去幾年更有力的組織」。