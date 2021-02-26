暴力升級！緬軍支持者「刀棍攻擊」反政變示威者

數名軍方支持者25日在仰光街頭圍毆一名男子，有人持刀械。（路透）

緬甸 軍方政變奪權即將滿一個月，反政變示威持續未歇，支持軍方民眾25日在最大城仰光暴力攻擊示威者，是政變以來首見軍方支持者公開施暴。印尼外長24日邀請泰國及緬甸外長討論解決之道，東協成員也呼籲緬甸軍方讓步。社群網站臉書 則表示，已封鎖多個和軍方有關的帳號。

約1000多名軍方支持者25日聚集在仰光觀光地標蘇雷寶塔附近，手持標語「支持我們的國防部隊」及「支持國家領導委員會」，並以彈弓、石塊、棍棒、刀械及各種尖銳物品追趕並攻擊集結中的示威者，還有多人將一名男子圍毆在地；現場有警察，但只是旁觀。

在這波暴力攻擊中，受傷人數與傷勢情不明。在網路流傳的一段影片顯示，一名男子在政府大樓前遭刺傷。一名反政變示威者說：「今天的事件顯示這些恐怖分子的身分，他們對民眾要求民主的行動感到害怕。我們會繼續反獨裁的和平示威。」

自緬甸軍方政變奪權並軟禁國務資政翁山蘇姬以來，仰光幾乎天天有反軍方示威。軍方支持者也會上街，但此前幾乎不曾公開動粗。

印尼外長馬蘇迪邀請泰國外長董恩和緬甸外長溫蒙倫在曼谷舉行三方會談，馬蘇迪說：「要求所有團體展現自制，不要使用暴力，避免死亡與流血衝突。」她強調，緬甸應努力尋求對話、讓步與建立互信。

臉書25日指出，鑑於近來政局處於「緊急」狀態，已將所有軍方及軍方控制的企業帳號停權，臉書此前已將多個和軍方有關的帳號停權，包括陸軍控制的米瓦迪電視台及國營電視台「緬甸廣播公司」。

英國 制裁緬政變軍頭

央廣報導，緬甸軍政府政變、鎮壓示威以來，國際社會不斷譴責，英國政府25日做出實際行動宣布，對涉及政變的6名軍政府成員實施制裁，包括緬甸武裝部隊總司令、新領導人敏昂萊。

英國政府以「監看違反人權」為由，對敏昂萊、緬甸行政委員會秘書長昂霖兑、副秘書長耶溫烏、成員丁昂山、茂茂覺和妙吞烏實施制裁，包括禁止入境英國旅行，並禁止英國企業和機構與這些人做生意。

137個NGO致函安理會：對緬禁運武器

此外，來自31個國家的137個非政府組織(NGOs)，24日聯名簽署一封公開信，要求聯合國安全理事會對該國祭出武器禁運。

信中要求包括中國、印度、以色列、北韓、菲律賓、俄羅斯和烏克蘭等國，立即停止供應緬甸任何武器及相關設備。其中，中國和俄羅斯為安理會常任理事國，印度為非常任理事國。

包括數十個亞洲非政府組織在內的簽署者表示，安理會也應該對緬甸軍政府的領袖階層和軍方所有的企業集團，祭出鎖定目標的制裁、全球旅行禁令以及資產凍結措施。