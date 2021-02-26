2032奧運誰來辦？ 澳洲布里斯本可望取得主辦權

布里斯本可望成為2032年夏季奧運的候選主辦城市。圖為今年奧運主辦國日本街景。（路透）

雖然今夏東京奧運 能否辦成還是未知數，國際奧會委員會基本已選出布里斯本為2032年夏季奧運的候選主辦城市。將來，國際奧會委員會將繼續與布里斯本商議，以期作出正式決定。

NHK報導，24日國際奧會舉行非公開的理事會，針對2032年夏季奧運的舉辦地點，未來主辦城市委員會提報，與多個有意爭取主辦權的城市的狀況溝通後，已將候選城市限縮至布里斯本，提案在會中獲得理事會同意。

會後，委員會對外說明，布里斯本已興建比賽所需80％至90％的場館，且擁有舉辦國際大型運動賽事豐富的經驗，該地7、8月的溫度對運動員來說，也很適宜。

先前許多城市和國家都公開表示有意承辦2032年的奧運，包括布里斯本、印尼、布達佩斯（匈牙利）、中國、杜哈（卡達）和德國的魯爾谷。

而據國際奧會主席巴赫表示，國際奧會已核准未來主辦城市委員會提出的建議。昆士蘭州長帕勒榭則樂見這個「好消息」，澳洲 廣播公司報導，她表示：「在我們走出疫情陰霾，經濟準備復甦之際，這將帶來巨大利益和許多就業 機會」「更重要的是，這給了我們希望，就像是隧道盡頭的光點般。」

目前，除今年的東京奧運，國際奧會也已經敲定2024年奧運在巴黎、2028在洛杉磯舉行，若2032年奧運在布里斯本，將是繼2000雪梨奧運之後，相隔32年再度在澳洲舉辦。