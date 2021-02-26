鋪路打壓異議？印度公布新規 嚴管臉書、推特

印度政府25日公布新規定，以規範臉書（左）和推特（右）等大型社群媒體。(美聯社)

印度 政府25日公布新規定，以規範臉書 和推特等大型社群媒體 ；這是印度總理莫迪政府加緊管控大科技公司的新一波努力。

央廣報導，在推特不理會印度當局要求刪除有關農民示威的內容之後，當局宣布這新規定，授權打壓政府認為不真實或非法的內容，而且可以追溯到2018年。

印度政府發表聲明指出，這項新措施將要求這些大型社群媒體公司，設立申訴補救機制，並任命主管以跟執法部門協調，聲明稱發布準則有其必要，「以要求社群媒體和其他公司，為誤用、濫用資訊內容負責。」

路透報導，這項管理規定的草案指出，在各公司接獲政府或司法的命令後，印度政府將給各公司最多36個小時的時間移除內容。規定也將要求各公司，在印度政府透過司法命令提出要求時，必須透露訊息的提供者或張貼者。

新規定也將要求Netflix、亞馬遜Prime影音等影音串流平台，依據使用者的年齡將內容分為5個等級。

聲明指出，這項綱領的詳細內容將在稍後公布，並於公布後3個月生效；不過，聲明中沒有說明確切日期。

臉書沒有立即回應置評的要求，推特則是拒絕評論。

目前這些科技公司在全球各地都受到更嚴格的審查。臉書因反對澳洲政府要求向出版商支付新聞內容費用的新法，封鎖澳洲新聞頁面，引發全球出版商和政治人物的反擊。