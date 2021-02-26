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南韓生育率0.84全球最低 面臨「少子絕孫」危機

編譯中心／綜合26日電
南韓去年人口進入死亡交叉，生育率全球最低。（美聯社）
南韓去年人口進入死亡交叉，生育率全球最低。（美聯社）

南韓去年人口進入死亡交叉，生育率全球最低，平均每個婦女僅生下0.84個孩子，成為全球唯一生育率不及1的國家，面臨「少子絕孫危機」；同樣的，因疫情關係，日本去年新生兒數目約87萬人，也創歷史新低紀錄。

據聯合新聞網「轉角國際」報導，南韓統計廳表示，由於疫情衝擊，2020年該國各項人口數據都走向負面，除了死亡總數持續增加，生育率只得到0.84的超低數據。

南韓低迷的生育趨勢與嚴峻的少子化問題，過往大多被認為是「地獄朝鮮」現象的綜合性結果，主要指南韓現代社會極度高壓而殘酷的競爭文化，以及新世代國民面臨的高工時、薪資壓力等結構性問題，讓年輕男女的成家、生育意願，一年比一年更低迷。

報導指出，除了生老病死的數據被疫情影響外，2020年的南韓結婚登記數量也比前一年度減少10.7%，因此在合理推算的邏輯下，「預計2021還會有一波新生兒墜谷曲線。」

日本結婚生育也大減

另據中央社引述NHK報導，日本2020年新生兒數目約87萬2683 人，創1899年開始統計以來新低紀錄。同時2020年結婚數目比率也較2019年減少12.7%，是1950年以來罕見大幅減少。

負責日本政府少子化對策的大臣坂本哲志說，深刻理解現況的嚴重程度，他說，有鑑於2020年結婚數也減少，今年新生兒數目可能續創新低。

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