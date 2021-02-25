報復19官員被制裁 委內瑞拉驅逐歐盟大使 限72小時離境

委內瑞拉外長阿雷亞薩（左）表示，歐盟駐當地大使佩德羅薩（右）被驅逐出境。(美聯社)

委內瑞拉外長阿雷亞薩24日表示，歐盟 駐當地大使佩德羅薩被驅逐出境。阿雷亞薩形容，歐盟對委內瑞拉19名官員實施的制裁為「真的不能接受」。

香港 01引述路透報導稱，佩德羅薩已被委內瑞拉列為不受歡迎人物，並須在72小時內離開當地。阿雷亞薩指，政府驅逐佩德羅薩，是因為形勢要求他們這樣做。

阿雷亞薩又稱，他已向德國 、法國、荷蘭及西班牙的外交官發出抗議照會，並指上述4國政府以最大的惡意來推動新的攻擊。

歐盟24日指，委內瑞拉驅逐佩德羅薩的決定，會令國家進一步孤立，要求對方重新考慮。不過有兩名歐盟外交官認為，布魯塞爾方面不會因此改變對委內瑞拉的政策或撤銷制裁，以及協商當地舉行一個自由而公平看總統大選。

中央社報導，歐盟成員國外長22日同意制裁19名委內瑞拉官員，因他們「破壞民主」和侵害人權。由馬杜洛所屬政黨控制的委內瑞拉國民議會昨天要求政府驅逐歐盟大使。

報道提及，歐盟本周對委內瑞拉官員實施新制裁，以回應委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的盟友勝出國會選舉。委內瑞拉反對派及很多西方民主國家則認為選舉不公正。