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罔顧法院命令 馬來西亞遣返逾千緬人挨轟

編譯中心╱綜合23日電
馬來西亞不顧輿論聲浪，遣返了逾千名緬甸人，圖為一輛卡車滿載緬甸移民。(路透)
馬來西亞不顧輿論聲浪，遣返了逾千名緬甸人，圖為一輛卡車滿載緬甸移民。(路透)

儘管馬來西亞法院裁定，暫緩遣返身處該國的1200名緬甸公民，但馬來西亞政府23日仍按原計畫遣返了逾千名緬甸人，此舉遭到人權組織強烈抨擊。

中央社引述法新社報導，馬來西亞當局原定遣返1200人，其中包括弱勢少數族裔，移民局總監凱魯（Khairul Dzaimee Daud ）表示，最終遣返1086名緬甸非法移民，由緬甸派出的3艘軍艦接回。他強調，其中沒有緬甸少數族裔洛興雅族（Rohingya）穆斯林或尋求庇護的難民。

美國與聯合國抨擊這項方案，同時人權團體表示，預定遭遣返的包括尋求庇護者。

國際特赦組織馬來西亞分會等請求當地司法機關阻止政府的遣返行動，理由是擔心被遣返者回到由軍方接管政權的緬甸可能會有生命危險。吉隆坡高等法院23日上午發出臨時命令，要求政府暫緩遣返行動。

聯合國難民署（UNHCR）表示，被遣返的緬甸公民中，有至少6人是在該機構註冊的難民。UNHCR批評馬來西亞政府的決定，稱被遣返的緬甸人中還有更多尋求庇護者。

報導指出，馬來西亞約有34萬緬甸公民，其中超過15.4萬人是註冊難民或申請庇護者。

遣返 緬甸 庇護

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