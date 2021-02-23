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聯合國車隊剛果遇襲！43歲義大利大使中槍身亡

編譯羅方妤／綜合22日電
義大利駐非洲剛果民主共和國大使阿塔納西奧遇襲身亡。（美聯社資料照片）
義大利駐非洲剛果民主共和國大使阿塔納西奧遇襲身亡。（美聯社資料照片）

義大利外交部表示，駐非洲剛果民主共和國大使阿塔納西奧，隨同聯合國世界糧食計畫署（WFP）車隊在剛果東部戈馬附近遇襲，22日在醫院不治身亡，年僅43歲。

BBC報導，和阿塔納西奧同行的一名義大利憲兵軍官以及車隊中另一名人員，也在這次襲擊中身亡，三人都身中多槍。義大利外交部聲明說：「令人深感悲傷的是，我們證實駐剛果大使22日在戈馬遇襲身亡。」

義大利外交部長迪馬尤對此事表達「深切沮喪和悲痛」，誓言將「全力調查事發經過」。民主剛果陸軍正在該地區搜捕凶手。路透報導，事發地附近的維龍加國家公園官員說，襲擊發生於當地時間22日早上10時15分，推測犯案凶手企圖綁架車隊人員。

阿塔納西奧2003年開始於外交機構服務，曾在摩洛哥和奈及利亞工作，2017年開始擔任義大利駐剛果大使。

襲擊案的凶手身分有待調查。BBC報導，武裝團體經常在維龍加國家公園附近活動，民兵也常在剛果東部發生衝突。剛果從1994年至2003年發生血腥內戰，多個鄰國捲入，共造成500萬人喪生。如今戰事雖已暫歇，數十個武裝團體仍在當地活動。

聯合國從1999年起派出維和部隊在當地維持秩序，是聯合國規模最大的維和行動之一，維和部隊兵力共1萬7000人。

聯合國維安部隊22日至民主剛果東部戈馬巡邏。 （美聯社）
聯合國維安部隊22日至民主剛果東部戈馬巡邏。 （美聯社）

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