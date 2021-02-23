緬甸全國大罷工！企業挺示威 肯德基、Food Panda也響應

緬甸示威民眾22日在仰光街頭朝警方鎮暴車高舉代表抗爭的三指手勢。（路透）

緬甸 反政變抗爭愈演愈烈，全國各地大小企業22日暫停營業一天，響應反政變示威者號召的全國大罷工 ，數十萬名示威者持續走上街頭抗議，無視警方驅離行動，也不理會軍政府強硬警告，軍方稱繼續上街對抗恐造成更多人命損失。

路透報導，緬甸軍方在1日發動政變奪權三周後，迄今仍無法阻擋每日上演、要求釋放民選領袖翁山蘇姬的示威活動與公民不服從運動。社交媒體上的照片顯示，從與中國接壤的北部山區到中部平原、伊洛瓦底江三角洲再到南部的狹長地帶，緬甸全國各地城鎮均出現抗議活動。

面對軍方威脅持續對抗將造成「人命損失」，緬甸反對派以及民眾22日在全國各地數十個城市發起「22222」全國大罷工。（美聯社）

在首都奈比多，警方出動高壓水砲車與數輛鎮暴車驅散抗議民眾隊伍。抗議者在警察 追趕下四散而逃，當中有數人遭警壓制在地以及逮捕。

緬甸軍方21日晚間透過國營廣播電視台警告抗議者勿做出違法行為，以免蒙受生命損失，並稱「抗議者正煽動民眾走上對抗的道路，尤其是情緒激動的青少年，他們將遭受生命損失」，但這一警告仍未阻止數萬人隔日繼續上街抗議。

緬甸各大企業22日也響應罷工聲援示威者，除本國商店外，國際連鎖業者也加入罷工行列，包括百勝國際餐飲集團旗下的肯德基、外送餐飲業者Food Panda；叫車平台Grab也停止提供快遞服務。

緬甸作家兼史學家吳丹敏表示，和平解決之窗正在關閉，「未來幾周的結果將取決於兩件事：一是之前鎮壓過許多抗議活動的軍隊意志，以及社會上大部分參與抗議的人的勇氣、技巧與決心。」