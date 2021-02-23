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長子招待官員吃喝違公務員法 日相菅義偉道歉

編譯中心／綜合22日電

日本首相菅義偉長男任職於廣播事業公司「東北新社」，近日爆出總務省11名與廣播行政相關業務的職員曾接受他的招待，違反公務員倫理法。菅義偉今天為此事在國會鞠躬道歉。

NHK報導，總務省今天公布調查報告指出，總務省共有11名職員曾違規接受東北新社招待，包括在高檔餐廳用餐、收受計程車券等。總務省將在24日向人事院的國家公務員倫理審查會提出報告書，若審查通過，將對這11人進行懲處。

這11人從2016年到2020年間，共接受招待37次，受招待總額超過52萬6000日圓（約5010美元），其中以前情報流通行政局長秋本芳德接受招待7次最多；而單次接受招待金額最高的是總務審議官谷脇康彥，單次單人受招待餐費達4萬7000日圓。這11人面對總務省調查，都說接受招待時，並不認為東北新社是業務上的利害關係者。

朝日新聞報導，菅義偉在國會眾議院預算委員會答詢時表示，因為長子的關係，導致公務員做出違反倫理法的行為，他從心底感到非常抱歉。

不過在野黨立憲民主黨眾議員奧野總一郎質疑，總務省的官員是否在菅義偉默許下，才認為接受招待也沒關係。菅義偉則回應，他與兒子完全沒有談論過與東北新社有關的話題，也沒有收到過此事相關報告。

時事通信社報導，總務省官房長原邦彰答詢時說，菅義偉長男回覆總務省調查時說，該公司是向總務省反映廣播事業業界的實際情形，並沒有不適當的影響政府行為。

菅義偉 眾議員 預算

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