布林肯與歐盟會員國視訊會議 聚焦新冠、中國議題

美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）22日應歐盟外交政策高級代表波瑞爾（ Josep Borrell）邀請，參加與歐盟外交事務委員會視訊會議，強調美國恢復並提升美歐關係的承諾，雙邊合作議題包含新冠肺炎、伊朗、中國大陸與氣候變遷。

此外，緬甸 軍民對峙持續進行，至少4名示威者身亡、40多人受傷；布林肯22日再出手制裁兩位緬甸軍事將領，迄今已有12名現任或前任緬甸軍事將領遭制裁。

布林肯22日上午參加與歐盟外交事務委員會視訊會議，強調美國恢復升級美歐關係的承諾，雙邊合作議題包含新冠肺炎、伊朗、中國大陸與氣候變遷。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過聲明表示，布林肯樂見歐盟因為俄羅斯壓制反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）等人，對俄羅斯實施制裁。

普萊斯表示，布林肯在會議中強調了美國修復與歐盟關係的承諾，也強調雙邊在共享民主、人權與多邊主義等價值基礎上，緊密合作、共同解決全球挑戰的重要性；在這場會議中，布林肯、波瑞爾與其他歐盟會員國的外交部長，討論必須共同回應的全球議題包含新冠肺炎、伊朗、中國大陸與氣候變遷。

另外，普萊斯在例行記者會被問到德國將有條件開放中國大陸通訊業巨擘華為加入其5G建設計畫，普萊斯表示，美國已就中國大陸造成的安全與科技挑戰，與重要盟國進行頻繁對話，包括德國，大家必須共同面對中國大陸的傷害、掠奪行為與其科技威權主義。

有關5G基礎建設，普萊斯表示，5G將涉及全民生活的各個方面，包括關鍵基礎建設；美國高度憂慮由中國大陸控制5G設備所帶來的危險，例如沒有隱私或是人權等概念，美國將持續就此議題與盟友對話合作。

●美國再制裁緬甸2軍事將領

至於緬甸，美國財政部11日已制裁10名現任或前任軍事將領，及3個緬甸實體，包括武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。

財政部22日表示，今日的行動是新增兩名緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）成員，包括莫敏通中將（Moe Myint Tun）與貌貌喬將軍（Maung Maung Kyaw）。

財政部表示，遭制裁人士與實體的所有資產與資產權益，以及直接、間接或與其他遭黑名單人士共同擁有50%以上的任何實體，凡是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

布林肯表示，呼籲軍警停止對和平示威者的一切攻擊，立即釋放所有被不公正拘留者，恢復民選政府；美國將持續與國家夥伴合作，並毫不猶豫對施加暴力、壓制人民意願的人採取進一步行動，美國與挺身拒絕軍事政變、呼籲恢復民主治理的緬甸人民團結站在一起。