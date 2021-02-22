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伊朗、原能總署暫達成協議 爭取美放寬制裁

編譯中心／綜合21日電
伊朗外長查瑞夫21日稱美國制裁造成伊朗經損一兆美元，圖為德黑蘭一處市集。（歐新社）
伊朗外長查瑞夫21日稱美國制裁造成伊朗經損一兆美元，圖為德黑蘭一處市集。（歐新社）

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）21日表示，經過兩天的談判，已經和伊朗達成「暫時協議」，將允許國際原能總署繼續在伊朗的檢查任務。伊朗則認為談判富有成果，重申美國應解除制裁。

英國「泰晤士報」報導，美國拜登政府考慮放寬川普政府時期對伊朗實行的制裁，以便恢復與伊朗就核協議的談判。另外，美國安顧問蘇利文表示，正與伊朗展開溝通，要求伊朗釋放遭扣押的數十名雙重國籍的人士。

央廣引述法新社報導，美國前總統川普在2018年退出伊朗核子協議，並恢復對伊朗的制裁。伊朗要求美國解除制裁，去年12月更通過法律，表示如果美國在2月21日前未解除制裁，將限制IAEA檢查活動的最後期限到2月23日。葛羅西20日抵達伊朗，在期限前進行最後的外交努力。

葛羅西在返回維也納IAEA總部召開的記者會中坦言，即使達成3個月的臨時協議，但根據伊朗將於23日執行的新法律，IAEA的檢查能力將不會像過去一樣。

伊朗已知會IAEA，如果美國不解除制裁，伊朗將停止「自願透明措施」，也就是停止對非核子地點的檢查，包括被懷疑有核子相關活動的軍事基地。

葛羅西表示，「(檢查)管道變少了，但只能面對」。他說：「但我們仍能維持檢查和認證的必要規模。」不過他也表示，雙方達成的協議對於縮小目前的差距是有幫助的，「挽救了目前的情勢。」

在與葛羅西會面前，伊朗外長查瑞夫曾表示，伊朗希望避免「僵局」，但他也警告如果美國不解除制裁，伊朗可能進一步背離承諾。查瑞夫說，美國制裁給伊朗經濟造成1兆美元的損失，並希望在美國解除制裁及重返伊朗核協議後，針對這一損失進行談判並期待獲得某種形式的補償。

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