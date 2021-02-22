西班牙歌手被捕掀示威 巴塞隆納暴動、趁機洗劫名牌

受到劫掠的名店包括Versace。（美聯社）

西班牙一名推崇極左思想的饒舌歌手被捕，引爆示威潮今天進入第5晚，包括巴塞隆納、馬德里等多地都有民眾聚集，其中巴塞隆納不僅有名牌店遭劫掠，群眾甚至與警方爆發衝突，場面火爆。

32歲饒舌歌手哈塞爾（Pablo Hasel）16日被捕、入監服刑。哈塞爾以極左思想著稱，曾侮辱前國王，並因推文讚頌恐怖主義與煽動暴力的影片，被判9個月徒刑。此案引爆言論自由辯論。

此後，群眾天天聚集示威，最先只在哈塞爾的家鄉加泰隆尼亞出現衝突事件，現在演變成蔓延到馬德里與其他地區示威潮。員警大舉出動避免爆發暴力事件，馬德里與巴塞隆納都有大批警力進駐。

巴塞隆納有數千名示威者晚間約7時集結後，開始朝警察 總部前進，行進間朝員警丟擲瓶罐與鞭炮；有人闖入格拉西亞大道的商店劫掠，包括Versace、Tommy Hilfiger、Hugo Boss名牌店面遭毀。

還有示威者攻擊當地證交所大樓、縱火 燒機車。在焚燒路障的沖天白煙中，員警衝向群眾，與他們爆發衝突。

警方表示，巴塞隆納約有6000人聚集示威。「自治警察部隊」則說，加泰隆尼亞地區9人被捕，其中6人是在巴塞隆納被捕。馬德里的示威相對平和，但北部城市班普羅納與雷里達市也有警民衝突。