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緬甸示威擴大 軍方警告：將「招致生命損失」

編譯中心／綜合22日電
緬甸民眾21日晚間在仰光舉行燭光集會。（路透）
緬甸民眾21日晚間在仰光舉行燭光集會。（路透）

緬甸反政變示威活動21日在全國多處持續上演，並為在示威中首位犧牲的年輕少女苗兌兌凱舉行葬禮，毫不畏懼軍警20日以實彈鎮壓釀成2死事件。國際社會紛紛譴責緬甸軍方，不過，緬甸外交部21日指聯合國和外國公然干涉緬甸內政，聲稱「使用最低程度武力處理騷亂」；軍方並警告，若22日仰光仍有大規模示威，將「招致生命損失」。

美聯社報導，約1000名開著車和騎自行車的民眾，21日早上在戒備森嚴的醫院外聚集，就連從五小時車程外的仰光趕來的受害者祖父母也被拒絕進入醫院。當苗兌兌凱遺體抬出時，一支長長車隊開始駛向墓地。在最大城市仰光，也有約1000名示威者在高架道路下向她致敬。

儘管可能遭緬甸軍警武力鎮壓，第二大城瓦城醫學大學的學生仍在21日集結示威。（美聯...
儘管可能遭緬甸軍警武力鎮壓，第二大城瓦城醫學大學的學生仍在21日集結示威。（美聯社）

此外，瓦城有數萬人和平集會。入夜後仰光、蒙育瓦、密支那都有燭光晚會悼念示威亡魂。

緬甸第一名鎮壓死者苗兌兌凱21日在首都奈比多出殯，大批民眾跟在靈車後送別。（路透...
緬甸第一名鎮壓死者苗兌兌凱21日在首都奈比多出殯，大批民眾跟在靈車後送別。（路透）

苗兌兌凱是數以萬計民眾上街抗議民選政府在1日遭政變推翻以來，首例獲確認身亡的示威者。她9日在首都奈比多一場抗議活動中遭到槍擊，19日不治身亡，中槍時距她20歲生日還有兩天。

此外，緬甸第二大城瓦城21日仍爆發大規模抗議活動，即便前一天才發生兩名示威者遭警方槍殺身亡事件。一位死者是十幾歲男孩，頭部中槍當場死亡，另名死者胸部中槍，在送醫途中死亡。另有數名示威者重傷，根據目擊者說法及彈殼照片，緬甸安全部隊除使用橡膠子彈，還發射實彈。

此外，仰光一名30歲男子丁圖亨（Tin Htut Hein）深夜自發巡邏，防止軍方緝捕示威者時，被警察開槍擊中頭部身亡，遺下妻子及四歲兒子。

國際社會在血腥鎮壓後迅速反應，美國、英國、新加坡、歐盟及聯合國紛紛譴責；臉書21日也以違反「禁止煽動暴力」規定，刪除緬甸軍方的「緬甸國防軍真實新聞訊息小組」頁面。

不過，緬甸軍政府仍持續擴大打壓公民抗命運動的手段。緬甸國營媒體MRTV在21晚報導當局「恐嚇」聲明，指示威者策畫22日在仰光大型示威，是煽動無政府狀態，會「招致生命損失」。22日凌晨軍方更連續第8天斷網，美駐緬大使館表示，仰光斷網時間會延長至中午，而非過去幾天的凌晨1時至早上9時。

另據「金融時報」報導，目擊者指出，涉及2017年鎮壓洛興亞人的「第33輕步兵師」已調往瓦城；聯合國官員更稱收到報告，指該部隊涉及20日的開槍鎮壓行動，國際人權組織促調查追究肇事者責任。

「緬甸政治犯支援協會」估計，截至上周六至少640人被拘捕，包括參與罷工抗議軍事政變的鐵路工人、公務員、銀行職員等。

緬甸 聯合國 槍擊

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