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泰國總理不信任案遭否決 上千人包圍國會抗議

編譯中心／綜合20日電
泰國國會20否決對總理帕拉育的不信任案，上千名民眾集結在國會外高呼帕拉育下台。（美聯社）
泰國國會20否決對總理帕拉育的不信任案，上千名民眾集結在國會外高呼帕拉育下台。（美聯社）

泰國國會今天否決對總理帕拉育在內等10位內閣官員的不信任案，上千名民眾集結在國會外高呼帕拉育下台，同時也要求政府釋放被警方以冒犯君主罪遭到拘禁的異議分子。

泰國國會經過4天辯論，今天舉行針對總理帕拉育、副總理普拉威、副總理阿努廷、副總理朱林在內等10位內閣官員的不信任投票

辯論過程中，在野黨聯盟議員質詢議題集中在疫苗和經濟政策，質疑政府在施打疫苗和拯救經濟上的力道不足。不過由於以公民力量黨為首的執政聯盟具有人數優勢，最後國會以272票對206票，否決了對帕拉育的不信任案，其餘9位閣員的不信任案也都沒有通過。

這是帕拉育2019年上任以來連續第二年面對不信任投票，泰國國會去年2月也曾由在野黨為泰黨發起不信任投票，當時帕拉育和普拉威在內等5位內閣官員的不信任案都沒有通過。

泰國總理帕拉育20日避過國會的不信任動議。（美聯社）
泰國總理帕拉育20日避過國會的不信任動議。（美聯社）

泰國去年7月掀起抗議浪潮，上萬民眾連月上街抗議要求帕拉育下台，多個學運團體組成的「人民」（People）今天在不信任案沒有通過後，號召上千名支持者聚集在國會外，齊聲要求帕拉育必須下台。

由於去年發起多場抗議活動的人權律師阿農（Anon Nampa）和學生領袖巴利（Parit Chiwarak）等4名異議分子被警察以違反刑法112條、也就是冒犯君主罪罪名拘禁，現場多名民眾高舉著「釋放我們的朋友」、「廢除112」、「刑法112違反人權」等標語，要政府釋放這4名抗議領袖。

泰國 投票 疫苗

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