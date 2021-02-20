要平台新聞付費 傳15國比照澳洲立法

澳洲政府與臉書的付費之戰究竟鹿死誰手，引起全球關注。（路透）

社群巨擘臉書 （Facebook）18日屏蔽所有澳洲 媒體新聞，引爆和澳洲政府之間的付費法案之爭。雙方預定周末展開談判，但目前仍各執己見，幾無讓步空間。加拿大 政府宣布將跟進，稱有15個國家將比照辦理，立法規範平台須付費給當地媒體才能使用內容。

澳洲政府去年開始研擬「新聞媒體交易法」，規定平台須付費給新聞媒體，法案17日在國會眾議院表決通過，預定下周送參議院表決，料可順利通過。臉書因此大動作反制，18日屏蔽所有澳洲媒體新聞，海外用戶也看不到。

臉書和澳洲政府官員已展開對話，不過雙方各有堅持；澳洲政府表示一定會通過法案，付費制勢在必行，臉書則堅持不會付費。一名消息人士透露，目前協商沒有什麼進展。

澳洲國庫長弗萊登伯格說：「這裡是澳洲，如果你要在這裡做生意，就要遵守我們的規定，這是很合理的要求。」他形容此事並不只是個商業協議，而是「事關國家主權」。

根據數據分析公司Chartbeat，自從臉書屏蔽澳洲媒體新聞後，造訪澳洲新聞網站的國內外使用者人次明顯下降，每日海外造訪量更大跌超過20%。

不過新聞集團澳洲區執行董事米勒表示，直接造訪集團新聞網站的使用者不減反增，流量大漲超過兩位數百分比。他說，平台不是只有臉書一個，呼籲澳洲政府繼續推動立法，並對臉書喊話，「大門依舊對臉書敞開」。

加拿大文化資產部長吉爾柏特表示，加國將研擬自家版本的付費法案，即使臉書用對待澳洲的方式屏蔽加拿大媒體新聞，他們也不會退縮。他也透露，包括德國和法國在內，有15個國家也打算採取類似行動。

英國國會「數位文化媒體及體育委員會」主席奈特指出，臉書的行動是霸凌民主國家，此舉適得其反，恐加強世界各國立法的決心。他說：「我們代表人民，很抱歉，你無法輾壓這個事實。如果臉書認為他們的方法有效，可能面臨石油和菸草公司當年的境遇。」