臉書大動作抵制澳洲媒體 恐適得其反

社群巨擘臉書 突然在18日封鎖所有澳洲 媒體新聞，以抵制澳洲政府將立法規範平台付費給媒體。全球震驚之餘，亦密切關注事件發展，摩拳擦掌準備起而效尤。臉書宣稱為媒體帶來流量與收入，但身為實質的獲利者，臉書近年來面臨的隱私權醜聞，反壟斷訴訟，以及疏於控管仇恨言論與假新聞，可能讓他們的這項大動作適得其反。

澳洲民眾18日一覺醒來，突然發現臉書上的澳洲媒體新聞全都看不到了。海外民眾亦然，即使仍搜尋得到「雪梨晨驅報」的專頁，但看不到任何貼文。

令人震驚的與其說是看不到任何澳洲媒體的新聞，不如說是臉書執行長祖克柏的權力之大。美國 雪城大學教授珍妮佛．葛利基爾說：「祖克柏秀肌肉，顯示只消一瞬間，他就可以打亂全球取得新聞的步調。不應該有任何企業像這樣，足以影響獲知新聞的管道。」

在這起屏蔽風波中，許多政府、非政府和緊急服務專頁遭池魚之殃，食物銀行和無國界醫師的澳洲區專頁一度被擋，數小時無法運作，臉書則稱是失誤。

臉書辯稱，澳洲「新聞媒體交易法」忽視平台和媒體關係的現實，媒體利用平台的服務，將新聞傳播到世界各地。

然而臉書此次大動作屏蔽澳洲媒體新聞，令人發現網路世界的權力不對稱。科技道德實驗室主任伊莉莎白．瑞尼里斯指出，這個事件「將會警醒世界各地的立法者」。

臉書近年因未能嚴格把關用戶隱私權飽受批評，義大利競爭與市場管理局十七日宣布對臉書開罰七百萬歐元。美國聯邦眾議院也打算對臉書採取反壟斷行動，民主黨團宣布將提反壟斷法修正案並召開聽證會。

此外，臉書封殺澳洲正規新聞媒體，網路上流竄的假新聞專頁反倒安然無恙，繼續散播假消息。

在洪水、野火等天災頻仍的澳洲，臉書也是獲知災情進度的重要管道。臉書「說封就封」，民眾無端受影響，展現網路霸權的效果恐怕會逆火反彈，招致更大反感，並加速全球更嚴格檢視臉書的步調。