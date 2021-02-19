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緬甸政府網站遭駭 軍方已逮捕近500人

編譯中心／綜合18日電
緬甸各地數十萬人重返街頭抗議政變之際，緬甸軍方已針對呼籲罷工、癱瘓政府部門的6位名人發布通緝令。緬甸至今已有近500人遭到逮捕。(美聯社)
緬甸各地數十萬人重返街頭抗議政變之際，緬甸軍方已針對呼籲罷工、癱瘓政府部門的6位名人發布通緝令。緬甸至今已有近500人遭到逮捕。(美聯社)

緬甸各地反軍事政變示威愈演愈烈，緬甸政府網站今天遭駭客攻擊，緬甸軍政府則加強透過封鎖網路和部署軍隊，試圖阻止全國各地反對活動。另外，緬甸軍方已針對呼籲罷工、癱瘓政府部門的6位名人發布通緝令；政變至今已有近500人遭到逮捕。

名為「緬甸駭客」的組織入侵包括中央銀行、緬甸軍方文宣頁面、緬甸廣播電視台（MRTV）、港口事務管理局（Port Authority）和食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）在內的網站。駭客在臉書頁面上說：「我們正為緬甸正義而戰。」「這就像人們在政府網站前大規模抗議。」

仰光開車民眾連續第二天用車輛封鎖道路，他們掀起引擎蓋，假裝車輛故障，阻止安全部隊在緬甸最大城仰光周圍移動。

穿橙黃色僧袍的和尚舉著牌子寫著：「我們需要美國軍隊來拯救我們的處境。」

數十名員警在Myaynigone路口附近巡邏，開車民眾封鎖道路。一名街頭小販說，交通堵塞有點不方便，但她支持這項運動。她表示，「因為汽車擋住我回家的路，昨天下午我走路約40分鐘才搭上公車。」

緬甸各地昨天計有數十萬人重返街頭抗議，這也是軍方1日發動政變、逮捕民選政府領導人翁山蘇姬以來，規模最大的抗議活動之一。緬甸軍方當天晚間宣布，根據反煽動法對鼓勵公務員參加抗議活動的6位當地名人發出通緝令，包括電影導演、演員與歌手等。

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