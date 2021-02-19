改不了性別歧視 日自民黨會議只准女議員「觀察」

自由民主黨幹事長二階俊博16日指出，已聽到外界對自民黨高層被男性壟斷的「批評」，提議邀請5名女性議員參與高層黨幹部會議，但「沒有發言權」。(Getty Images)

日本東京奧運 組委主席森喜朗先前發表歧視女性言論，引發兩性平權話題爭議，時隔多日，執政的自由民主黨 提議邀請女性議員參與高層黨幹部會議，但不准發言。

自由民主黨領導層決議，允許5名女議員參與其「全男性黨幹部會議」，不過身分是「觀察員」，代表這些女議員在會議上沒有發言的餘地，只能分別透過秘書處辦公室提交意見。

自民黨幹事長二階俊博16日指出，已聽到外界對自民黨高層被男性壟斷的批評，並補充指出，儘管已選出黨幹部成員，但對自民黨的女性成員來說，「觀察」黨的決策過程很重要。

東奧負責人森喜朗3日在線上會議中表示「若女性太多，會拖長開會時間」，又稱女性競爭心強，「若一人發言，其他人便會爭相發言，令會議時間增長」。這番言論引發軒然大波，導致森喜朗隔天收回言論並道歉，最終不堪各界壓力引咎辭職。

據世界經濟論壇（World Economic Forum）2020年的全球性別差距指數（Global Gender Gap Index），日本在153個國家中排名第121位，是已開發國家中表現最差的，反映出日本婦女在經濟和政治上的弱勢，凸顯日本社會根深柢固的性別歧視。