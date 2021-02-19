我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

改不了性別歧視 日自民黨會議只准女議員「觀察」

編譯張君堯／綜合18日電
自由民主黨幹事長二階俊博16日指出，已聽到外界對自民黨高層被男性壟斷的「批評」，提議邀請5名女性議員參與高層黨幹部會議，但「沒有發言權」。(Getty Images)
自由民主黨幹事長二階俊博16日指出，已聽到外界對自民黨高層被男性壟斷的「批評」，提議邀請5名女性議員參與高層黨幹部會議，但「沒有發言權」。(Getty Images)

日本東京奧運組委主席森喜朗先前發表歧視女性言論，引發兩性平權話題爭議，時隔多日，執政的自由民主黨提議邀請女性議員參與高層黨幹部會議，但不准發言。

自由民主黨領導層決議，允許5名女議員參與其「全男性黨幹部會議」，不過身分是「觀察員」，代表這些女議員在會議上沒有發言的餘地，只能分別透過秘書處辦公室提交意見。

自民黨幹事長二階俊博16日指出，已聽到外界對自民黨高層被男性壟斷的批評，並補充指出，儘管已選出黨幹部成員，但對自民黨的女性成員來說，「觀察」黨的決策過程很重要。

東奧負責人森喜朗3日在線上會議中表示「若女性太多，會拖長開會時間」，又稱女性競爭心強，「若一人發言，其他人便會爭相發言，令會議時間增長」。這番言論引發軒然大波，導致森喜朗隔天收回言論並道歉，最終不堪各界壓力引咎辭職。

據世界經濟論壇（World Economic Forum）2020年的全球性別差距指數（Global Gender Gap Index），日本在153個國家中排名第121位，是已開發國家中表現最差的，反映出日本婦女在經濟和政治上的弱勢，凸顯日本社會根深柢固的性別歧視。

日本 東京奧運 民主黨

上一則

臉書付費之爭 凸顯正規媒體遭打壓

下一則

美澳印日同口徑！ 反中改變區域現狀

延伸閱讀

日本奧運組織委員會決議 橋本聖子出任會長

日本奧運組織委員會決議 橋本聖子出任會長
傳橋本接東奧組委會 索吻「冰上貴公子」性騷醜聞將爆

傳橋本接東奧組委會 索吻「冰上貴公子」性騷醜聞將爆
東奧組織委員會會長繼任人選 擬提名奧運大臣橋本聖子

東奧組織委員會會長繼任人選 擬提名奧運大臣橋本聖子
森喜朗將下台 擬繼任者川淵三郎突婉拒接掌東奧籌委會

森喜朗將下台 擬繼任者川淵三郎突婉拒接掌東奧籌委會

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

2021-02-14 18:20
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%