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臉書付費之爭 凸顯正規媒體遭打壓

編譯莊蕙嘉／綜合18日電
澳洲政府擬制定法律，要求臉書與谷歌為新聞內容付費給澳洲媒體。（記者林澔一／攝影）
澳洲政府擬制定法律，要求臉書與谷歌為新聞內容付費給澳洲媒體。（記者林澔一／攝影）

社群巨擘臉書為反對澳洲政府立法強制平台對新聞內容付費，18日屏蔽澳洲媒體產製的新聞，引發軒然大波。全球皆密切關注發展，一旦成前例，其他國家很可能跟進，要求平台對該國內容付費。然而此事件也凸顯正規新聞媒體在臉書上被打壓，假新聞卻依舊大行其道的狀況。

澳洲政府早已注意到臉書、谷歌等平台主導網路廣告市場收益，讓媒體難以生存。根據統計，澳洲廣告主花在網路廣告每100美元，谷歌可賺53美元，臉書28美元，剩下的19美元才輪得到其他媒體或平台瓜分。

為平衡市場，澳洲政府起草法案，希望平台能對高產製成本的新聞內容付費，全世界關注這種機制能否奏效。澳洲國庫部長弗萊登伯格說：「這一周我們向前跨出了一大步。如果這很容易，其他國家早就做了，但他們沒有。」

臉書反對澳洲立法收費，理由並非在於收費與否，而是「被規定要付多少錢」。澳洲法案規定，付費金額將由獨立的仲裁委員會決定公平與否，原意是防範科技企業利用霸權主導價格，但臉書等平台憂慮商業模式將因此受破壞。

眾院通過法案，刺激臉書大動作屏蔽澳洲媒體內容，這項舉動也引發「數位主權」的討論。在這波屏蔽中，不少澳洲政府與緊急服務專頁也遭波及，儘管臉書表示這是失誤，但也顯示社群網站可單方面切斷這些內容。媒體報導，政府專頁被屏蔽之際，澳洲「媒體、娛樂及藝術聯盟」指出：「臉書限制獨立、專業的新聞，卻允許陰謀論、錯誤資訊、假新聞和匿名者Ｑ在平台上橫行。」

臉書發言人表示：「臉書對於打擊假訊息的承諾未曾改變。」

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