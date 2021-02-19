臉書反制澳洲屏蔽新聞 加拿大跳出來也要收費

臉書屏蔽澳洲媒體的新聞內容，抗議澳洲政府將通過立法，規定平台須付費給媒體。（路透）

為反制澳洲 政府將立法規範平台付費給新聞媒體，社群龍頭臉書 (Facebook)18日無預警屏蔽所有澳洲媒體新聞，部分政府專頁也被擋。澳洲總理莫里森痛批臉書此舉形同「和澳洲解除朋友關係」，誓言政府不會屈服科技大公司的威嚇。

媒體分析，臉書大動作反制，是因擔心其他國家效仿澳洲的作法。事實上，歐盟、加拿大 等地有意跟進，要求這些科技公司為使用新聞內容付費，以協助當地媒體出版商對抗來自美國的谷歌與臉書。

微軟曾表示支持澳洲，將遊說美國、歐盟等地跟進。加拿大新聞媒體協會日前發起「消失的頭條」運動，讓多家報媒頭版呈現一片空白，抗議谷歌與臉書等平台攫取大部分廣告收益，呼籲加拿大當局盡快採取行動，解決此難題。

澳洲雖非最大市場，但谷歌、臉書對於其新法可能立下的先例，感到害怕。面對澳洲政府鐵腕立法，谷歌與臉書選擇不同的方式回應。

莫里森在個人臉書專頁砲火全開譴責臉書舉措，他借用臉書的功能形容：「臉書的行動等同和澳洲解除朋友關係，還切斷有關衛生和緊急服務的基礎訊息，傲慢且令人失望」。他說：「這些行動只是證實愈來愈多國家產生的憂慮，那就是科技大公司自認比政府還大，這些規則不適用於他們。他們也許能改變世界，但不表示他們統治世界」。

加拿大聲援澳洲，今天宣布未來將要求臉書為新聞內容付費。負責起草類似法案的加拿大文化資產部長Steven Guilbeault譴責臉書的做法，他說此舉不會阻止加拿大推動立法。法案將在未來幾個月內公布。他說：「加拿大在此次戰役的前線…我們確實是世界上首批這樣做的國家。」