傳橋本接東奧組委會 索吻「冰上貴公子」性騷醜聞將爆

日本奧運大臣橋本聖子傳將接任東奧組委會會長職務。(美聯社)

日本東京奧運 暨帕運組織委員會會長森喜朗因性別歧視發言而請辭，日本放送協會（NHK）報導，繼任人選擬由東京奧運暨帕運大臣橋本聖子接任。然而，預定18日出刊的「週刊文春」預告將爆料橋本性騷 擾醜聞。

東奧組委會為選出下任會長，由組委會名譽會長御手洗富士夫及運動員等八人組成「會長候選人檢討委員會」於16日至17日密集開會，討論接任人選。

相關人士表示，在委員會17日的兩小時閉門會議中，作出擬任命橋本聖子接任會長的結論。體育界人士屬意由擔任奧運大臣的她，以「一條龍」的概念統整組委會與政府事務。

對於這個消息，橋本表示，有關人事問題，都按程序進行，她不便多說。

預定18日出刊的週刊文春則預告將刊載「奧運崩毀」的內幕，稱橋本是「性騷擾」慣犯，還附上照片指橋本曾對有「冰上貴公子」之稱的花式滑冰好手高橋大輔強行索吻，有女性表示自己也是受害者。此外，前東京都知事豬瀨直樹在推特批評說，橋本是前會長森喜朗的應聲蟲。

若橋本同意接任會長，組委會將進行必要的行政程序後，本周內召開理事會，正式選出新會長。