奈及利亞匪徒橫行 闖校園綁架數百學生教師

根據奈及利亞官員與安全部門消息來源表示，據信隸屬犯罪集團的持槍歹徒在中部地區犯案，綁架數百名住在學校宿舍的學生與若干教師。

中央社引述消息來源指出，「大批」身穿軍裝的歹徒昨晚闖入尼日州（Niger）卡加拉鎮（Kagara）的政府科學技術學院（Government Science College），並把學生趕進附近的森林。

官員表示，一名學生在遭綁架的過程中不幸喪命。

當地人稱之為「土匪」的這些犯罪集團近來頻頻鎖定西北與中部地區作案，他們綁票勒贖、姦淫婦女並竊盜劫掠。

不具名官員指出：「土匪昨晚闖入卡加拉鎮的政府科學技術學院，並綁架數百學生與他們的老師，被綁的一名教職員及若干學生設法逃脫。這位教職員證實，一名學生在遭綁架過程中被擊斃。」

全校約有1000名學生，校方尚無法確認多少學生被綁。安全部門消息來源證實這次事件的細節，並說被綁的人數還在確認，獲得空中支援的地面部隊正在追查土匪幫眾下落，全力營救。

兩個月前，西北部卡齊納州（Katsina）也有數百名學童遭綁架，政府與歹徒談判，肉票於數日後獲釋。

這些犯罪集團是為錢財鋌而走險，沒有意識形態傾向，不過安全部門官員擔憂，他們遭東北部的聖戰士滲透。政府軍圍剿東北部的伊斯蘭暴亂已長達10年。