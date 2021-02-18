3年前逃家不成 杜拜公主淪籠中鳥 自曝性命堪憂

拉蒂法用手機自拍影片。(視頻截圖)

杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）自曝2018年逃亡未果慘遭軟禁，天天擔驚受怕，就怕性命不保。

拉蒂法2018年3月試圖從海路逃離阿拉伯聯合大公國失敗後，已一陣子沒有出現在公開場合。英國廣播公司（BBC）16日報導，這是拉蒂法被逮回杜拜約一年後拍攝，之所以公布影片，是因為拉蒂法的朋友最近都沒收到她祕密傳出的消息，擔心她安危。

BBC指出，這些影片來自拉蒂法的芬蘭友人堯希艾寧（Tiina JohannaJauhiainen）。拉蒂法2018年就是在堯希艾寧陪同下試圖逃亡。

拉蒂法在手機 拍攝的影片中表示：「我是人質，這棟別墅成了監獄 。房子裡有5名男警察 和2名女警，我每天都擔心自己的性命安危。」

拉蒂法在另一段影片中表示，她的狀況「一天比一天絕望」，「我不想成為這棟別墅監獄的人質，我只想要自由」。

BBC是在調查性新聞節目「廣角鏡」（BBC Panorama）播出前公布影片片段，影片中可看到拉蒂法蜷縮在牆角。她說，這是浴室的一角。

2018年拉蒂法試圖搭船逃離阿聯，船隻卻在進入印度外海時遭突擊隊員攔截。

拉蒂法回憶說，「我當時緊抓遊艇…他們把我拉出來，我極力抵抗，我面對一群帶著武器的人」，那些人還坐在她身上，想綁住她注射鎮靜劑。

拉蒂法說，被逮回去後，她被關在一處監獄約3個月，直到2018年5月搬進這棟別墅。

拉蒂法的父親是杜拜邦長穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），也是阿聯副總統兼總理。