仰光爆最大規模抗議促全國罷工 交通全癱

參加抗議的示威者在額頭寫下「SAVE」字樣。(路透)

緬甸 軍方日前發動政變奪權，宣稱會舉行選舉並移交政權，並派裝甲車和荷槍軍人進駐街頭。仰光17日出現政變以來最大規模街頭抗議並癱瘓交通，要求釋放國務資政翁山蘇姬 ，第二大城曼德勒、首都奈比多及其他城鎮，都有民眾同步示威。

緬甸社群媒體 上出現「塞住路口」和「車輛拋錨」活動，數十輛汽車停在仰光多個主要路口，許多駕駛假裝車壞了，把車停在路中間阻擋交通，目的要讓大家無法去上班，達成全國罷工的目標。

緬甸公民社群自政變以來發起公民不服從運動，許多醫護人員和政府公務員也加入罷工行列，並抵制軍方製造的商品。

此外，網上有片段流出，第二大城市曼德勒在入夜後傳出槍聲，一批警察及軍人在國營鐵路員工宿舍試圖驅散民眾。網路照片顯示，有人疑似被橡膠子彈射中腿部受傷。當地網媒指出，有超過100人受傷。

緬甸國家領導委員會發言人紹敏通准將16日在記者會表示：「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」他宣稱5300萬緬甸人有4000萬支持軍方行動。

緬甸民眾不相信軍方會交出政權的承諾，要求立刻釋放翁山蘇姬。儘管軍方近日不斷切斷網路和逮捕記者及異議分子，派裝甲車、軍車和荷槍實彈的軍人把守街頭，但民眾無懼威嚇，數以萬計民眾走上仰光和曼德勒街頭，持續抗議軍方掌權。

「緬甸前線」報導指出，這是政變迄今最大規模的街頭抗議行動，仰光市中心靠近蘇雷塔的路口擠滿抗議民眾，要求釋放翁山蘇姬。

緬甸軍方多次祭出斷網與封殺社群媒體，企圖阻擋民眾集結抗議，但示威者還是照樣上街，讓太空的衛星拍到他們不打算束手就擒，持續向全世界傳遞他們的訴求。

從太空技術公司Maxar發布的照片可見，一群示威者16日在曼德勒的緬甸資訊技術研究院外街道上，排出「我們要民主」的字樣。另一張照片可見曼德勒火車站當天完全不見通勤族蹤跡，有5輛陸軍運輸卡車就停在大門口外。