神隱1年多首度露面！ 李雪主合體金正恩 燦笑看表演

北韓領導人金正恩（右）和妻子李雪主一同出席觀看演出。（路透）

路透報導，北韓 領導人金正恩 的妻子李雪主17日出現在官方媒體上，這是她一年多來首次公開露面，與金正恩一同出席北韓最盛大節日之一的演出。

北韓勞動新聞發布金正恩與李雪主出席金正恩已故父親、北韓前領導人金正日的誕辰紀念活動的照片。

李雪主之前經常和金正恩一同出席重大公開活動，但自去年1月出席春節活動後就沒再露面，引發外界對李雪主健康或可能懷孕的揣測。

經濟惡化 金正恩拍桌罵官員

此外，北韓領導人金正恩日前參加勞動黨為期四天的大會，由於相當不滿經濟政策發展不利，在會議上發火公開指責幹部，還出現拍桌的動作。

南韓 朝鮮日報報導，北韓領導人金正恩8日到11日在平壤參加勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議，金正恩面露慍色指責經濟計畫和先前沒太大差別，不能解決財政問題，官員只求自保，充斥著失敗主義，導致北韓經濟惡化。

北韓領導人金正恩在近日的會議上動怒，指著台下幹部痛罵。（翻攝自YouTube）

金正恩在會議上動怒，臉部漲紅、手指台下幹部並拍桌，還要官員們起立當眾給他們難堪，顯然相當生氣。

南韓專家分析，北韓領導高層無法找到對策，為了逃避責任轉向經濟官員施壓，先前大規模撤換相關人員，連經濟部長才上任一個月就被解職。

在這場會議上，金正恩對南韓和外交部門今後的工作方向及農業、水產等經濟領域建設方案做出指示。他表示強農興農是解決人民糧食問題和溫飽問題、加快社會主義建設步伐的國家大事，「應不惜一切代價地搞出成果」。