翁山蘇姬視訊出庭新罪名加身 緬軍隊進駐大城恐「殺戮前兆」

一名女子16日拿著遭罷黜的緬甸領袖翁山蘇姬照片在仰光緬甸央行前示威。（歐新社）

遭軍方發動政變軟禁的緬甸 實質領袖翁山蘇姬 ，16日透過視訊出庭，她原本被控違法持有對講機，當天又被追加起訴「違反天然災害管理法」罪名。對此，美國 和英國同聲譴責。美國國務院發言人普萊斯表示，美方感到不安，緬甸軍方應立刻釋放遭拘禁人士，也盼看到中國明確譴責政變。

此外，聯合國聯合國特使安德魯斯（Tom Andrews）今天發出嚴峻警告，稱緬甸的暴力衝突情勢可能升高。安德魯斯在聲明中說，隨著抗議群眾在商業樞紐仰光群聚，他已「接獲訊息指出，有軍人從外地進駐的情形，至少仰光是如此」。他說：「過去，這類軍隊調動過後都會發生大規模殺戮、失蹤與拘捕事件。」

衛星圖像顯示16日在緬甸仰光市政廳附近的抗議活動和安全部隊布防。（Getty Images） 聯合國特使安德魯斯接獲訊息指出，有軍人從外地進駐仰光。（Getty Images）

BBC報導，翁山蘇姬16日在首都奈比多出庭，回答了一些關於法律程序的問題。她的律師金蒙紹表示，緬甸軍政府還對翁山蘇姬提出第二項指控，罪名是違反國家天然災害管理法，但具體控罪內容還不清楚，這項罪名先前多被拿來起訴違反防疫規定的人士。

軍政府無視譴責續斷網

翁山蘇姬1日遭政變罷黜後就被軟禁至今，已因家中遭查獲非法持有無線電對講機，被控「違反國家進出口法」。詢及她的健康狀態時，金蒙紹表示「沒消息就是好消息。我們還沒接獲任何壞消息。」他說，下一次開庭審理日期為3月1日。

16日稍早，軍政府發言人紹敏通表示：「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」這是軍方發動政變以來首次召開記者會。軍方尚未公布選舉的確切日期，但已宣布全國進入緊急狀態為期一年。

對於緬甸軍政府行動，美國國務院發言人普萊斯表示，美國對翁山蘇姬遭到第二項指控「感到不安」，並再度要求緬甸軍事當局釋放翁山蘇姬及其他被拘人士普萊斯說，希望中國在這事件上能扮演建設性角色。他指出，「我們會持續傳達這訊息，直到中國明確譴責這場政變」。英國外相拉布則在聲明中表示：「對翁山蘇姬的指控是出於政治動機。我們會確保須負責任者承擔起責任。」

儘管國際連日譴責，軍政府仍連續第二晚切斷網路連線直到16日清晨，希望藉此打壓民眾串連抗爭，緬甸已連續3天與外界斷絕聯繫。緬甸軍方政變以來，從各大城市到偏遠村落都出現民眾公開反抗行動。軍方持續增派武力，以平息各地大規模示威和公僕罷工。