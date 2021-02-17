澳洲國會大廈爆性侵 執政黨被指處理不當 總理致歉

一名澳洲 前國會女性工作人員15日揭露，兩年前在國會大廈中遭到性侵 ，政府被指淡化事件，引起民眾憤怒。路透報導，澳洲總理莫里森16日針對此案當時的處理過程向這名女性致歉，並承諾改善國會環境。

央廣引法新社、路透報導，現年26歲、澳洲執政黨自由黨(Liberal Party)前國會工作人員希金斯(Brittany Higgins)15日公開，她於2019年在現任國防部 長雷諾茲(Linda Reynolds)的辦公室中遭到一名男同事性侵。

事發當年希金斯24歲，剛開始她的「夢想工作」不過幾個月的時間。希金斯曾向一名上級投訴，但對方似乎有意淡化事件，雷諾茲更在事發辦公室接見希金斯，令她勾起慘痛回憶。她表示，政府的處理手法讓她覺得是自己製造出一個政治問題，而她並不是團隊的一員。

在此案被揭發後，澳洲政府最初為先前做法辯護，並稱已鼓勵她向警方報案，也說當局會支持她的決定。不過，由於此案在國內引起公憤，總理莫里森最終改變態度，向希金斯道歉。

他說，「那本來不應該發生的，我感到抱歉。」莫里森並宣布將對處理性侵投訴的程序進行調查，以及對國會的職場文化進行審查。對此，希金斯表示，「總理宣布將對國會中的文化進行調查，這是值得歡迎的第一步，儘管早就應該這樣做了。」

在此案被揭露前，已有一連串指控指出近年來女性在澳洲政治圈中遭受到惡劣對待，包括霸凌和性騷擾等。