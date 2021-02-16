傳以色列飛彈攻擊大馬士革附近目標 至少9人死亡

敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列 今天凌晨對敘利亞首都大馬士革附近多個目標發動飛彈襲擊，至少造成9名親敘利亞政權民兵戰士喪生。

總部設在英國 的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列空襲大馬士革週遭包括飛彈儲藏倉庫在內的軍火庫時，有「9名獲伊朗 支持民兵組織的戰士死亡」。

人權瞭望台組織說，喪生的戰士屬於非阿拉伯的「親政府」部隊，但無法確定他們究竟是阿富汗、巴基斯坦或伊朗人。

人權瞭望台組織表示：「敘利亞防空部隊攔截相當數量的飛彈，但仍有許多飛彈擊中目標並造成重大損害。」人權瞭望台組織依賴敘利亞內部消息來源網路發布報告。

這個組織表示，飛彈襲擊發生在午夜過後不久，並持續近半個小時。

敘利亞軍方今天表示，防空部隊攔截以色列對首都大馬士革的侵略行動。這是以色列過去兩個月來加強轟炸敘利亞境內與伊朗相關目標的最新行動。

敘利亞國營媒體沒有透露以色列空軍襲擊的細節。軍方在聲明中說，以色列軍機飛越戈蘭高地（Golan Heights），攻擊大馬士革邊緣的目標；聲明沒有提到傷亡數字，但提及防空部隊擊落大部分飛彈。

敘利亞軍隊在聲明中說：「我們的防空部隊繼續擊退以色列對首都上空的飛彈襲擊。」

一名敘利亞軍隊叛逃者說，這次空襲擊中陸軍在大馬士革以南14公里基斯沃鎮（Kiswah）一個主要的師。這個地區幅員廣闊，伊朗支持的民兵占有主導地位。