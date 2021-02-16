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阿根廷90年代新自由主義榮耀 前總統孟年辭世

編譯中心／綜合15日電

前阿根廷總統孟年（Carlos Menem）14日逝世，享耆壽90歲。當年以「跟著我，我不會讓你失望」口號和穩定匯率，把阿根廷從鎖國帶向自由資本主義國家，經濟一度繁榮。

阿根廷國家報（La Nacion）指出，1989年至1999年間擔任阿根廷總統的孟年，去年12月因尿道感染住院，後續引發心臟問題，住院治療多月後，仍因複雜心臟疾病過世。

孟年來自敘利亞移民家庭，1930年出生於拉里奧哈省（La Rioja）一個小鎮。身為敘利亞裔移民第二代，在當時以白人為主的阿根廷政治圈中，一路從1973年當選家鄉拉里奧哈省省長，至黨內初選總統候選人脫穎而出，到當選民選總統，如阿根廷號角報提及他的一句競選口號「跟著我，我不會讓你失望。」他沒讓他的父母失望。

孟年與「阿根廷別為我哭泣」主角艾薇塔同屬貝隆黨。美國影星瑪丹娜主演的電影「阿根廷別為我哭泣」敘說阿根廷第一總統夫人艾薇塔貝隆的一生，當年拍攝此部電影時到阿根廷取鏡，曾獲得孟年首肯，開放總統府玫瑰宮陽臺，供瑪丹娜重現當年貝隆夫人在陽臺與人民對話的場景。

雖然認同貝隆黨理念，貝隆主義主要強調中央集權、社會正義和社會援助，但孟年執政初期遭遇經濟問題，遂採取國營事業私有化、公共服務改革及企業經營，企圖以部分自由資本主義帶領國家，成為90年代新自由主義的象徵。

為解決阿根廷80年代超級通貨膨脹問題，孟年制定了1披索兌1美元等值匯率政策，讓阿根廷享有10年幣值穩定時代；在國際外交上，也促成首次與美國結盟，孟年時代是阿根廷與國際互動最頻繁，進出口表現最亮眼的時期。

不過1披索兌1美元等值匯率也為阿根廷未來經濟發展投下深水炸彈。孟年第2任總統4年任期的政府團隊身陷貪汙之名，國家經濟也出現疲態，外債增多，在孟年總統任期結束後的第二年，2001年阿根廷發生了國際知名的經濟大崩盤。

根據駐阿根廷台北商務辦事處統計資料，2001年後，台灣僑民人數由4萬人銳減至1萬人左右，多數台僑改往美國、加拿大、澳洲或返回台灣發展。

經濟大崩盤及政府團隊貪汙，使得阿根廷民眾對於孟年評價好壞參半，他們既感謝孟年讓他們體驗自由貿易下經濟繁榮的盛況，但也對經濟大崩盤帶來的生活困頓感到無奈。

孟年至去世前，都在為阿根廷的治理進步奉獻，即使2001年因軍售事件陷入牢獄，仍堅持參選參議員，高齡90歲的孟年，去年12月因病入院時，還請醫生評估他是否可能前往國會出席投票法案。

現任阿根廷台灣協會會長李水泉曾於2005年投入孟年陣營，參與國會眾議員改選，列名不分區代表。他回憶孟年在他參選期間，親切協助參選造勢，處事誠懇，待人不分階級，孟年更曾邀約他在家鄉拉里奧哈省住家宴會，席間他分享從政理想及移民第二代的感受。

猶如1989年競選總統時，孟年說過一句話「我要為飢餓的貧窮孩子和悲傷的富有孩子努力治理這個國家。」不分貧富階級，都希望人民生活安穩快樂。

移民家庭 台灣 匯率

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