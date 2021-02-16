Google妥協付費主流澳洲媒體 1年花2300萬

澳洲 政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google ）為新聞內容付費給媒體公司，Google一度威脅要撤出澳洲，雙方關係緊張。不過，Google率先軟化，15日宣布與澳洲傳媒集團Seven West Media（SWM）達成新聞授權協議，是首次有澳洲主流媒體同意與Google合作。

美聯社、路透報導，SWM表示，將授權旗下新聞報導刊登於Google新推出的News Showcase平台。雙方沒有透露協議金額，但當地媒體報導，Google支付每年3000萬澳元（約2335萬美元 ）授權費。SWM擁有七號電視網及伯斯主要的地鐵報。

SWM的主要競爭對手澳洲新聞集團（News Corp）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）與谷歌未能達成協議，轉而支持預計本周將通過的法案。澳洲將通過的新法，要求科技巨擘與當地新聞業者協商，針對出現在搜尋結果或動態消息的內容，洽談付費協議，若雙方未能達成協議，則由政府指派的仲裁者制定價格。

Google則趕在法規通過前，上月先在當地推出News Showcase平台，與部分網媒發行商及一家地區報紙達成協議，付費轉載報導。SWM則是首家加入平台的澳洲大型傳媒集團。雙方將於未來30日確定合作詳情，並於稍後公布更多細節。

SWM主席斯托克斯表示，本次協議彰顯高質素原創新聞的價值，並感謝澳洲政府及相關部門施壓，讓Google同意合作。Google澳洲區執行總裁席爾瓦也發表聲明，歡迎SWM加入News Showcase平台。

Google面臨全球各國愈來愈多壓力為新聞付費，公司上月與法國新聞總聯盟（APIG）達成協議，同意付費轉載新聞，據報協議列明Google未來3年內支付合共7600萬美元。