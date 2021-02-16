我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

Google妥協付費主流澳洲媒體 1年花2300萬

編譯中心／綜合15日電

澳洲政府正推動立法，迫使科技巨擘谷歌（Google）為新聞內容付費給媒體公司，Google一度威脅要撤出澳洲，雙方關係緊張。不過，Google率先軟化，15日宣布與澳洲傳媒集團Seven West Media（SWM）達成新聞授權協議，是首次有澳洲主流媒體同意與Google合作。

美聯社、路透報導，SWM表示，將授權旗下新聞報導刊登於Google新推出的News Showcase平台。雙方沒有透露協議金額，但當地媒體報導，Google支付每年3000萬澳元（約2335萬美元）授權費。SWM擁有七號電視網及伯斯主要的地鐵報。

SWM的主要競爭對手澳洲新聞集團（News Corp）和九號台娛樂控股公司（Nine Entertainment Co.）與谷歌未能達成協議，轉而支持預計本周將通過的法案。澳洲將通過的新法，要求科技巨擘與當地新聞業者協商，針對出現在搜尋結果或動態消息的內容，洽談付費協議，若雙方未能達成協議，則由政府指派的仲裁者制定價格。

Google則趕在法規通過前，上月先在當地推出News Showcase平台，與部分網媒發行商及一家地區報紙達成協議，付費轉載報導。SWM則是首家加入平台的澳洲大型傳媒集團。雙方將於未來30日確定合作詳情，並於稍後公布更多細節。

SWM主席斯托克斯表示，本次協議彰顯高質素原創新聞的價值，並感謝澳洲政府及相關部門施壓，讓Google同意合作。Google澳洲區執行總裁席爾瓦也發表聲明，歡迎SWM加入News Showcase平台。

Google面臨全球各國愈來愈多壓力為新聞付費，公司上月與法國新聞總聯盟（APIG）達成協議，同意付費轉載新聞，據報協議列明Google未來3年內支付合共7600萬美元。 

Google 澳洲 美元

上一則

俄外送員到馬戲團送披薩 驚見「牠」取餐拔腿狂奔

下一則

傳以色列飛彈攻擊大馬士革附近目標 至少9人死亡

延伸閱讀

同意付費給媒體？澳政府：快和谷歌、臉書達協議

同意付費給媒體？澳政府：快和谷歌、臉書達協議
澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄

澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄
Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議

Google與澳洲主流傳媒 達成內容付費協議
澳洲首批疫苗8萬劑本周到貨！2月底開始接種

澳洲首批疫苗8萬劑本周到貨！2月底開始接種

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

2021-02-15 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼