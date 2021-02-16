海地示威反獨裁、控國際支持「腐敗政權」 警開槍釀1死

海地示威爆發警民衝突，警方發射催淚彈和橡皮子彈驅離群眾。（路透）

海地7日驚爆政變未遂，反對派意圖刺殺總統摩依士失敗後，當局逮捕多名反對派人士。民眾14日在首都太子港上街示威，指控執政者試圖建立新的獨裁政權，並譴責國際社會支持摩依士，警方發射催淚彈和橡皮子彈驅離 ，至少1人死亡，兩名記者受傷。

綜合媒體報導，上萬海地居民14日在太子港遊行 ，民眾揮舞國旗，高喊「打倒獨裁政權！」，示威者怒控摩依士「非法執政」，要求他下台。抗議活動大部分和平進行，但經郊區佩蒂翁維爾時卻爆發警民衝突，警方發射催淚彈和橡皮子彈驅離群眾。據報導，警方也朝空中射擊多發實彈，就連表明身份來採訪的記者也中彈，背上滿是血跡。

忠於摩依士的官員7日表示，他們阻止一起謀殺摩依士和推翻政府的陰謀。警方逮捕23人，指控他們「企圖政變」。

摩依士過去一年透過命令治理國家，因為海地原定於2018年舉行的立法選舉遭到延後，現在仍沒有國會。摩依士堅持，他可以繼續擔任總統到2022年2月；但反對派人士認為，摩依士的任期已在7日結束。雙方是因選舉爭議陷入僵局。

這場爭議始於摩依士最初的當選。他在一次投票 中當選，隨後因涉嫌詐欺被取消，但他在一年後於2016年再次當選總統。