緬甸軍政府頒新法「示威可囚20年」 多地抗議者遭警開槍

緬甸第二大城曼德勒15日有士兵從軍車上跳下準備行動，示威者四散。（Getty Images）

緬甸 軍方2月1日發動政變，軟禁實質領導人翁山蘇姬 等多名政治人物，引發民眾群起抗議。軍方14日首度在仰光等各大城市部署裝甲車，15日公布新法警告威脅軍隊行動的人最高將被監禁20年。原本羈押期至15日的翁山蘇姬也沒有獲釋，繼續被押。

緬甸軍方對反政變示威者的態度愈來愈強硬，先是頒發威脅示威者的新法條，規定妨礙武裝部隊行動最高可處20年，煽動民眾仇視或輕蔑軍方領導人，也將面臨重刑和罰款。民眾自15日午夜過後也陸續通報無法上網，到上午9時才恢復。

各城市15日仍有示威，但因斷網影響通聯，加上軍方裝甲車部署街頭，美聯社說，仰光街頭的示威者人數已比前一天減少。但據路透報導，鎮暴警察在瓦城向示威者發射橡膠子彈或對空鳴槍，造成2人輕傷。

一名女子15日站在仰光街頭的軍方裝甲車前示威，表明反對政變並期盼國際協助。（歐新社）

而據緬甸英文媒體「緬甸前線」報導，緬甸第二大城曼德勒也傳槍聲，警方發射橡膠子彈，又向民宅開槍，一名學生組織成員表示有一些人受傷，多名示威者被捕。另外，14日示威中，北部克欽邦的城市密支那也有軍人發射催淚彈及開槍，未知受傷人數，最少5名記者被捕。

緬甸反對政變的示威者第10天上街示威。15日在首都奈比多，有示威者戴頭盔，手持要求釋放國務資政翁山蘇姬的標語牌，排成一列。（路透）

因非法持有對講機等罪名被捕的翁山蘇姬，原本羈押期間至15日，但法官表示至少將延押到17日，屆時她將在奈比多透過視訊出庭。

緬甸軍方施壓力道加大引發國際擔憂，包括歐盟、英國、加拿大與其他11個西方國家14日皆發布聯合聲明，呼籲軍方克制。聯合國發言人杜加里克14日也表示，秘書長古特瑞斯呼籲緬甸軍警確保示威者不會遭到報復，並維護民眾和平集會的權利。

仿泰模式？敏昂萊致函帕拉育

另據BBC報導，泰國 總理帕拉育上周曾收到緬甸國防軍總司令敏昂萊的信件，請求他協助支持「緬甸民主進程」；BBC分析，泰國可能成為緬甸軍方的模仿對象。

泰國軍方在2014年發動政變後開始獨掌大權，軍方還透過修改憲法方式，完全掌控上議院250席，又重新設計選舉制度，確保非親軍方政黨取得較少議席。