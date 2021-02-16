世貿任命首位女秘書長：就職後第一要務在抗疫

世貿新任秘書長伊衛拉，將於3月1日就職。（路透）

世界貿易組織（WTO）總理事會15日討論新任秘書長案，結果一致支持任命奈及利亞前財政部 長伊衛拉為秘書長，她將成為這個組織歷來首位女性及非裔的領導人，將於3月1日就職。美國 駐世界貿易組織代辦畢斯比（David Bisbee）表示，樂見伊衛拉出任世貿組織秘書長；並說，美國期望她展開改革並重振世貿的行動。

伊衛拉說，她就職後的首要之務是確保世貿組織更加努力，以處理新冠疫情；並說，她確信她的優先要務與美國拜登政府一致。

伊衛拉接受訪問時說：「我的首要之務是確保在十分重要的部長會議召開前…找出解決辦法，使所有國家能夠公平且力所能及地獲得疫苗、治療方法和診斷方法，尤其是貧窮國家。」她並說，她已與美國貿易代表署的顧問進行了「非常良好的交談」；「我認為我們的利益和當務之急都一致，他們希望能使世貿組織重拾初衷」。

美國駐世界貿易組織代辦畢斯比在由美國駐瑞士日內瓦世貿組織代表團發送給記者的談話中說：「伊衛拉博士已承諾，在她領導下，世貿組織不會一切如舊，我們對此感到興奮，也深信她有必要的技巧來實現這項承諾。」談話中說：「美方致力於和伊衛拉秘書長密切合作，她可以期望美國成為她的建設性夥伴。」

66歲的伊衛拉曾任奈國財政部長，也曾在世界銀行擔任發展經濟學家。

巴西籍的前世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於2020年8月離任，隨後共有墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國等8國提名候選人。

經兩輪成員國諮商後，由伊衛拉及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希2人獲得最多支持。

由於世貿秘書長選任採共識決，而當時美國總統川普 的政府反對伊衛拉，使得秘書長人選無法產生共識而延宕至今。但今年1月美國新政府上任後放棄川普時代立場，俞明希隨後宣布放棄角逐。