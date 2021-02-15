日本福島外海強震至少152傷 竟是10年前311餘震

福島外海13日晚發生規模7.3強震，磐城市圖書館員14日撿拾震落一地的書本。（路透）

日本 福島外海13日深夜發生規模7.3強震，福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強烈搖晃；地震 造成至少152人受傷，部分新幹線列車停駛。日本氣象廳14日凌晨召開記者會表示，這起地震是2011年「三一一大地震」的餘震，且今後一周左右，可能還會發生最大震度6強的地震。

這場規模7.3地震震央在福島縣外海，深度60公里，連距離數百公里遠的東京 也明顯感受到搖晃。強震造成不少房舍牆壁龜裂、窗戶震碎，同時在最靠近震央的福島縣一處公路引發土石流。共同社報導，宮城、山形、福島、茨城、栃木等九縣共有達155人受傷，多半是遭到墜落物品擊傷或被碎玻璃割傷。

福島外海13日晚發生規模7.3強震，二本松市發生大面積土石崩塌。（Getty Images）

NHK報導，強震也導致東北新幹線設備受損，若要全線恢復通車，可能需10天。

東北至關東地區一度有逾90萬戶停電，各地還發生斷水。經過搶修，供電在14日下午已全數恢復。但宮城、福島持續有停水的狀況，醫療機構也受到影響。福島縣請求防衛省出動自衛隊協助救災，今天自衛隊在福島縣新地町協助供水。

強震發生後還陸續傳出多次餘震，最強的一次發生在14日下午16時31分，震央同樣在福島縣外海，規模5.2，深度50公里，福島縣最大震度四。這幾起地震都是十年前日本三一一大地震的餘震。

日本內閣官房長官加藤勝信警告，接下來一周可能還會出現強烈餘震，且由於天氣預報會降雨，也可能出現更多土石流。

這場地震沒有引發海嘯，東京電力福島第一核電站燃料池等處有部分水溢出，但對外部沒有影響。但強震讓福島民眾回憶起即將滿十周年的三一一大地震恐怖情景，當時強震引發的巨大海嘯奪走1萬8000多條人命，也導致嚴重核災。