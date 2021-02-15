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泰國再爆示威反辱王室罪 「血染」民主紀念碑

編譯中心／綜合14日電

泰國抗議者13日夜間在首都曼谷皇宮附近集會，要求釋放4名在獄中的示威運動領袖。示威者用紅布覆蓋民主紀念碑，並在碑下用花盆砌出「112」，抗議刑法第112條「褻瀆君主罪」，並與警方爆發衝突，最少7人被拘留。

法廣報導，泰國近幾日再現要求修憲和改革君主制的青年運動。示威者13日晚在臨近民主紀念碑的曼谷皇宮附近集會，要求釋放4名因褻瀆君主罪而入獄的示威運動領袖。

民眾在紀念碑上掛了一面紅布，象徵民主鬥士的鮮血，要求廢除褻瀆君主罪，批評該法可判高達15年徒刑，是箝制政治異見的工具。

示威者其後遊行至大皇宮，途中一度與防暴警察對峙，有示威者向警方扔雜物，引發衝突。當晚20點左右，警察下令要求人群散去，但仍有數百名堅定示威者要求得到當局承諾，否則拒絕離開。

這時，一名年輕女子說，聽到很強的爆炸聲，她感到害怕，不清楚爆炸聲源於何處、源自哪種武器。她看到多人受傷，其中有一人是警察。泰國媒體在報導中提到，警方使用了真槍實彈。警民雙方都說，有數人受傷。示威者表示，如果他們的領袖依然不得獲釋，未來將每周末都集會，並將增大抗議力度。

警察 泰國 遊行

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