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法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

疫情衝擊勞工所得 女性就業更受影響

編譯中心／綜合13日電

疫情衝擊使更多人得勒緊褲帶；國際勞工組織的報告指出，2020年勞工所得縮水3.7兆美元，是1930年代大蕭條以來最嚴重就業市場危機，且女性受影響大。

2019年新冠病毒襲擊全球，疫情除對各國公共衛生帶來挑戰外，也對全球就業和薪資帶來嚴重衝擊。

聯合國旗下的國際勞工組織(International Labour Organization，ILO)2021年1月底最新公布，2020年受疫情影響，導致全球工作時數約減少8.8% ，這相當於2億5500萬個全職工作，是2009年全球金融危機時的四倍。

而大規模的就業損失(在未納入紓困措施前)導致全球勞工所得縮水8.3%，相當於3.7兆美元，約是全球國內生產毛額(GDP)的4.4%。衝擊不僅高於2009年全球金融危機，更是1930年代大蕭條時期以來最嚴重的就業市場危機。

此外，疫情危機對勞動者影響也出現性別差異，女性受影響大於男性。

ILO在2020年曾對28個歐洲國家進行評估，顯示若沒有薪資補貼，2020年第二季女性薪資減少8.1%，男性則為5.4%。女性薪資減少幅度大，主要原因是被迫失去更多的工作時間。

今年1月最新報告顯示，2020年全球女性整體參與勞動率減少5%、男性減少3.9%。女性較男性更有可能退出勞動力市場、待業人口更多。

展望今年，隨全球陸續啟動接種疫苗，ILO預估全年全球工時將減少3% ；但若疫苗接種進展順利，消費者信心提振，最樂觀情境是工時損失將減少為1.3%。

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