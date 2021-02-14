緬甸示威持續8天 央行行長遭撤換

緬甸軍方發動政變後，全國各地示威抗議不斷，已持續八天。圖為國家足球隊球員和支持者13日在仰光參與示威。(美聯社)

緬甸軍方發動政變後，全國示威抗議不斷，已持續八天；媒體報導，前央行行長楊揚模(Kyaw Kyaw Maung)已遭撤換，現況不明，副行長博博額(Bo Bo Nge)遭拘留，此消息令全球金融界擔心。

緬甸軍方1日接管國家行政、立法、司法部門，拘留國務資政暨實質領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)，以及其他若干民選官員；曾在前一個軍政府時期擔任央行行長的丹迎(Than Nyein)已再度上任。

日經亞洲(Nikkei Asia)報導，緬甸央行行長易人，喚醒人們對緬甸數十年軍事統治下自我封閉的回憶。此一情況直到約10年前軍方接受改革後才有了變化，外國投資人紛紛湧入這個自然資源豐沛的經濟處女地。

過去10年來，日本企業和金融機構大舉進軍緬甸，期待在緬甸邁向民主的同時，當地市場也快速成長。當緬甸央行行長遭革職的消息傳出後，令同為央行的日本銀行(Bank of Japan)感到震驚。

緬甸當局目前仍持續逮捕批評軍政府人士，增添民眾面對翁山蘇姬被捕的憤怒情緒。反政變人士13日連續第八天舉行大規模抗議。

路透報導，緬甸12日出現迄今規模最大的抗議後，今天又有數千民眾聚集在商業大城仰光(Yangon)，國家足球隊球員和支持者也參與示威。同時首都奈比多(Naypyitaw)、第二大城瓦城(Mandalay)和其他城鎮，都有抗議者走上街頭。

仰光抗議者高舉「停止夜間綁架行動」等標語，回應當局近幾天的突襲逮捕行動。

聯合國(UN)人權理事會表示，緬甸自1日發生政變後，已有超過350人被捕，包括官員、社運人士和僧侶，其中有些人在可疑的理由下遭到刑事指控。