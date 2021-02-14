我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2757萬 逾48.4萬死

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

311地震將滿10周年 福島外海7.3強震

編譯中心／綜合13日電
日本福島外海13日發生強震後，位於福島縣郡山市一家民宅家具傾倒。(美聯社)
日本福島外海13日發生強震後，位於福島縣郡山市一家民宅家具傾倒。(美聯社)

在日本福島大地震即將滿十周年之際，福島外海又在當地時間13日晚11時8分(美東時間13日上午9時8分)發生規模7.3強震，福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強烈搖晃。

這起地震範圍與2011年的311大地震相同，是311大地震的餘震，雖然沒有海嘯，但多縣市已知逾百萬戶停電。

這起強震的震央位在福島縣外海，震源深度60公里；日本氣象廳在地震發生後發布研判是規模7.1，後來上修至規模7.3。

日本氣象廳地震情報企畫官在地震發生後約兩小時召開記者會表示，今後一周左右，可能會發生最大震度6強的地震，呼籲民眾務必注意人身安全。

官員表示，研判這起地震是2011年東日本大地震的餘震。餘震發生的範圍、搖晃情形，整體而言有慢慢降低的傾向，但年間發生地震的次數比311大地震前更多，民眾有必要持續留意。

官員說，地震搖晃強烈地區有可能發生房舍倒塌、土石崩塌等危險，今後要注意地震、下雨，非不得已不要到危險地區。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣相馬市消防單位表示，接獲通報得知常磐自動車道發生土石崩塌，有車子受到土石影響。

消防單位表示，地震發生後，已知宮城縣、福島縣有10多人受傷。

日本原子能規制廳在地震後一個小時表示，位於觀測到震度6弱的福島縣東京電力公司福島第一核電廠以及福島第二核電廠，並未發現有重大異常情況。這兩座核電廠目前處於進行廢爐作業狀態。

位於觀測到震度6弱的宮城縣東北電力公司女川核電廠目前停機當中，地震發生後也沒發現異常情況。

位於觀測到震度5弱的茨城縣日本原子能發電公司東海第二核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常情形。位於觀測到震度3的青森縣東北電力公司東通核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常。

位於新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電廠觀測到震度4，但目前處於停機狀況，也沒發現異常情形。

日本福島外海13日發生強震後，福島縣一家酒類商店業主清理店內損毀商品。(美聯社)
日本福島外海13日發生強震後，福島縣一家酒類商店業主清理店內損毀商品。(美聯社)

上一則

伊阿邊界連爆 500餘輛油罐車燒毀 至少7死

延伸閱讀

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
當年造成64死2000傷！聖費南度-雪爾瑪強震屆滿50周年

當年造成64死2000傷！聖費南度-雪爾瑪強震屆滿50周年
寶可夢阿伯72手機同時狂響 成 了地震警報最大受害者

寶可夢阿伯72手機同時狂響 成 了地震警報最大受害者
臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

臺灣6.1強震 逢台南大地震5周年 全台狂搖驚醒夢中人

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答