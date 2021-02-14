311地震將滿10周年 福島外海7.3強震

日本福島外海13日發生強震後，位於福島縣郡山市一家民宅家具傾倒。(美聯社)

在日本福島大地震即將滿十周年之際，福島外海又在當地時間13日晚11時8分(美東時間13日上午9時8分)發生規模7.3強震，福島縣與宮城縣觀測到震度6強的強烈搖晃。

這起地震範圍與2011年的311大地震相同，是311大地震的餘震，雖然沒有海嘯，但多縣市已知逾百萬戶停電。

這起強震的震央位在福島縣外海，震源深度60公里；日本氣象廳在地震發生後發布研判是規模7.1，後來上修至規模7.3。

日本氣象廳地震情報企畫官在地震發生後約兩小時召開記者會表示，今後一周左右，可能會發生最大震度6強的地震，呼籲民眾務必注意人身安全。

官員表示，研判這起地震是2011年東日本大地震的餘震。餘震發生的範圍、搖晃情形，整體而言有慢慢降低的傾向，但年間發生地震的次數比311大地震前更多，民眾有必要持續留意。

官員說，地震搖晃強烈地區有可能發生房舍倒塌、土石崩塌等危險，今後要注意地震、下雨，非不得已不要到危險地區。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣相馬市消防單位表示，接獲通報得知常磐自動車道發生土石崩塌，有車子受到土石影響。

消防單位表示，地震發生後，已知宮城縣、福島縣有10多人受傷。

日本原子能規制廳在地震後一個小時表示，位於觀測到震度6弱的福島縣東京電力公司福島第一核電廠以及福島第二核電廠，並未發現有重大異常情況。這兩座核電廠目前處於進行廢爐作業狀態。

位於觀測到震度6弱的宮城縣東北電力公司女川核電廠目前停機當中，地震發生後也沒發現異常情況。

位於觀測到震度5弱的茨城縣日本原子能發電公司東海第二核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常情形。位於觀測到震度3的青森縣東北電力公司東通核電廠目前處於停機狀態，地震發生後沒發現異常。

位於新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電廠觀測到震度4，但目前處於停機狀況，也沒發現異常情形。