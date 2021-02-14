我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2757萬 逾48.4萬死

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

阿姆斯特丹王子運河結冰 民眾溜冰樂

編譯徐薏茹／綜合13日電
阿姆斯特丹王子運河結冰，民眾享溜冰之樂。(Getty Images)
阿姆斯特丹王子運河結冰，民眾享溜冰之樂。(Getty Images)

荷蘭首都阿姆斯特丹歷史悠久的王子運河(Prinsengracht)表面結冰，不少民眾13日到該地溜冰，這是自2018年之後，民眾再度踏上結凍的王子運河享受溜冰樂趣。

民眾在西教堂(Westerkerk)附近的結冰地上行走、溜冰，隨後冰凍地的裂縫越來越大，只剩少數大膽的民眾仍留在冰上，其中一位男人甚至在沒有輪子的滑板上溜過冰面。

伯克特(Marc Burkett)邊繫上滑板邊說:「棒呆了，尤其這在現在是每隔幾年一次的經驗，所以你有機會的時候，就去做吧。」

這是自從2018年以來，首度能夠在運河上溜冰，人群趕在解凍預報之前蜂擁至結凍的湖泊和運河享受冰上世界，父母拉著雪橇、載著孩子，年輕人玩冰上曲棍球，人人玩得不亦樂乎。

由於疫情仍嚴峻，荷蘭的溜冰協會及當地政府呼籲民眾前往住家附近的結冰地玩樂，避免讓幾個人氣高的湖泊過度擁擠。

但許多人還是想開車到他們最愛的溜冰地點，根據當地媒體報導，熱門觀光景點「小孩堤防風車群」（Kinderdijk windmills）在早上7點半前就已停滿車輛。

荷蘭北部弗里斯蘭省(Friesland)長達200公里(125哩)的11城市溜冰大賽(11 Cities Tour) 也許是荷蘭最大的溜冰盛會，擁有近2.5萬參賽者，雖然今年的冰層夠厚夠安全，但由於目前仍處於封城狀態，主辦方並未如期舉辦此盛大賽事。

住在阿姆斯特丹的塔爾維帝(Christopher Talvitie)也趁著這次結凍來溜冰，他說：「我本身來自芬蘭，我們芬蘭人在學會走路之後就開始學溜冰，好像是天生就會一樣，這是完美的一天，這是美夢成真。」

阿姆斯特丹王子運河結冰，民眾享溜冰之樂。(Getty Images)
阿姆斯特丹王子運河結冰，民眾享溜冰之樂。(Getty Images)

上一則

緬甸示威持續8天 央行行長遭撤換

下一則

印度婦女失業大增 家暴10年來最多

延伸閱讀

雅加達4成地區地層下陷 一夜豪雨淹了42區

雅加達4成地區地層下陷 一夜豪雨淹了42區
歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪

歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪
長堤港請命：讓碼頭工人優先接種疫苗

長堤港請命：讓碼頭工人優先接種疫苗
三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

三星併購點名：荷蘭恩智浦、美商德儀、日本瑞薩

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答