阿姆斯特丹王子運河結冰 民眾溜冰樂

阿姆斯特丹王子運河結冰，民眾享溜冰之樂。(Getty Images)

荷蘭首都阿姆斯特丹歷史悠久的王子運河(Prinsengracht)表面結冰，不少民眾13日到該地溜冰，這是自2018年之後，民眾再度踏上結凍的王子運河享受溜冰樂趣。

民眾在西教堂(Westerkerk)附近的結冰地上行走、溜冰，隨後冰凍地的裂縫越來越大，只剩少數大膽的民眾仍留在冰上，其中一位男人甚至在沒有輪子的滑板上溜過冰面。

伯克特(Marc Burkett)邊繫上滑板邊說:「棒呆了，尤其這在現在是每隔幾年一次的經驗，所以你有機會的時候，就去做吧。」

這是自從2018年以來，首度能夠在運河上溜冰，人群趕在解凍預報之前蜂擁至結凍的湖泊和運河享受冰上世界，父母拉著雪橇、載著孩子，年輕人玩冰上曲棍球，人人玩得不亦樂乎。

由於疫情仍嚴峻，荷蘭的溜冰協會及當地政府呼籲民眾前往住家附近的結冰地玩樂，避免讓幾個人氣高的湖泊過度擁擠。

但許多人還是想開車到他們最愛的溜冰地點，根據當地媒體報導，熱門觀光景點「小孩堤防風車群」（Kinderdijk windmills）在早上7點半前就已停滿車輛。

荷蘭北部弗里斯蘭省(Friesland)長達200公里(125哩)的11城市溜冰大賽(11 Cities Tour) 也許是荷蘭最大的溜冰盛會，擁有近2.5萬參賽者，雖然今年的冰層夠厚夠安全，但由於目前仍處於封城狀態，主辦方並未如期舉辦此盛大賽事。

住在阿姆斯特丹的塔爾維帝(Christopher Talvitie)也趁著這次結凍來溜冰，他說：「我本身來自芬蘭，我們芬蘭人在學會走路之後就開始學溜冰，好像是天生就會一樣，這是完美的一天，這是美夢成真。」