伊阿邊界連爆 500餘輛油罐車燒毀 至少7死

阿富汗油槽爆炸引發大火，吞噬500多輛天然氣運送車，至少七人死亡。圖為爆炸現場。(路透)

阿富汗西部赫拉特省(Herat)與伊朗邊界附近一輛裝滿汽油的油罐車在當地時間13日先後兩次爆炸，周圍十幾輛運載天然氣及石油卡車被一一引燃，烈焰衝天，500多輛油罐車燒毀，最少七人死亡，經濟損失嚴重；目前未悉事件原因，也未知是否涉及恐襲。

第一次爆炸是在當日下午1時10分，半小時後第二次爆炸；受爆炸影響，當地將會出現燃油短缺。

赫拉特省省長瓦卡塔利(Wahid Qatali)表示，阿富汗的第一反應是沒有能力撲滅大火，由於缺乏消防設備，不得不向伊朗援助，包括派出救火飛機。伊朗已應阿富汗要求，派出地面救援部隊及消防人員協助救火。

入夜後大火仍在燃燒，美國太空總署(NASA)的衛星也清楚從太空看到災情。

赫拉特省首府赫拉特市地區醫院發言人指出，烈焰的猛烈程度令救護車難以到達現場，到目前為止，最少七人死亡。

伊朗半官方ISNA新聞社援引多個油罐車司機報導，500多輛載有天然氣和燃料的卡車已經燒毀。

赫拉特省電力供應部發言人表示，由於大火仍在燃燒，伊朗已暫停供應電力給赫拉特，當地漆黑一片。伊朗國家電視台報導，大火蔓延至邊界伊朗一側的Dogharoon海關設施；雖然阿富汗一側設有自己的消防部門，但他們無法控制火災。

阿富汗港口伊斯蘭馬卡(Islam Qala)正是在赫拉特市以西約120公里(75哩)，是阿富汗與伊朗之間的主要過境路線。

美國雖然制裁伊朗石油出口，但特許阿富汗從伊朗進口燃料和石油，免使阿富汗受制裁所影響。

至於赫拉特市與伊斯蘭馬卡之間的公路是極其危險，除了遭神學士攻擊外，也有犯罪集團搶掠襲擊；此次油罐車大爆炸是否涉及恐攻至今不明。