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森喜朗說錯話擬辭 繼任者傳變卦不接東奧主席

編譯中心／綜合11日電
森喜朗4日出面公開道歉撤回發言。(美聯社)
森喜朗4日出面公開道歉撤回發言。(美聯社)

日本東京奧運暨帕運組織委員會主席森喜朗11日傳出有意為失言引咎辭職，日本足球協會前主席川淵三郎下午受訪時說，如果順利被選為主席，將會為東奧成功舉辦傾注全力。不過，12日日媒相繼發出快訊，指川淵三郎臨時變卦，決定辭謝出任東奧籌委會主席的邀請。

據日刊體育報導，川淵三郎11日赴森喜朗住處開會，一度表明他有意接下籌委會主席。但將以森喜朗指名繼任者，再由川淵三郎徵詢他擔任顧問，形同森喜朗對籌委會仍保有影響力，引發輿論的批判。

森喜朗本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗4日出面公開道歉撤回發言，並說沒有考慮辭去主席職務，但今天傳出已跟身旁人士表明辭意。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，84歲的川淵三郎已表達有意接任東奧組織委員會主席。

相關人士表示，川淵下午3時左右跟森喜朗談了約一小時，森喜朗拜託川淵接下主席職務，川淵回覆表示同意；川淵預定12日跟森喜朗一同出席組織委員會舉行的緊急會議。

川淵現年84歲，出身大阪府。他年輕時是足球選手，曾身為日本代表隊成員出賽1964年東京奧運，退役後擔任「代表監督」（日本國家足球隊主教練）。

川淵之後為設立日本第一個職業足球聯賽（J.League，J聯盟）盡心盡力，並在聯賽於1993年開踢後擔任第一任主席。

他在日本各地推動足球運動的同時，也成功申辦2002年世界盃足球賽，並擔任日本足球協會第10屆主席，傾力推動足球賽事的普及與強化。

不僅在足球界著力甚深，川淵2015年還擔任日本籃球協會主席，為統一已分裂的男子聯盟，推動B聯盟的改革事項，並實現解除日本隊遭國際籃球總會禁賽的制裁等，在籃球界也發揮很強的領導能力。

川淵目前在東奧組織委員會內的評議員會擔任議長，同時也兼任東奧選手村的村長。

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