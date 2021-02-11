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對疫苗量產太樂觀 歐盟坦承採購犯錯

編譯中心／綜合10日電
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩首次公開坦承，歐盟執委會代表全體歐盟國家採購疫苗犯下失誤。(美聯社)
歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩首次公開坦承，歐盟執委會代表全體歐盟國家採購疫苗犯下失誤。(美聯社)

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩10日首次公開坦承，歐盟執委會代表全體歐盟國家採購疫苗犯下失誤。她表示，歐洲生產冠狀病毒疫苗的速度，必須趕上科學進步以及病毒變異的腳步。

范德賴恩(Ursula von der Leyen)告訴歐洲議會：「我們低估量產的相關困難性。通常生產一款新疫苗需要5到10年，而我們在10個月內完成。這是科學上的巨大成就，我們應該要引以為傲，但就某些方面來說，科學的腳步已經超越產業。」

她指出：「我們太晚批准，我們對量產太過樂觀，同時我們可能也對訂單真的可以及時交貨太有信心。」這是范德賴恩首次公開坦承，歐盟執委會採購疫苗犯下失誤。

歐盟拖延批准疫苗，使得接種疫苗活動比英國晚三周才開始，范德賴恩承諾會採取行動補救，歐盟將推出臨床實驗網，調整批准程序，以使疫苗迅速從實驗室運給民眾。

歐洲醫藥局已批准輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康等三種疫苗，且正在審查其他疫苗。

不過，范德賴恩也對迅速為4億4700萬人取得疫苗的整體策略做出辯護。她說，若讓歐洲富裕國家搶走疫苗，而害其他國家空手。「我想，歐盟可能就會垮了。」

歐盟新冠死亡人數已超過50萬人，雖與英國、以色列和美國比起來接種進度落後，但歐洲議會的主要政黨仍支持范德賴恩希望所有會員國共同邁進的做法。基督教民主歐洲人民黨(Christian Democratic European People's Party)領袖賈西亞(Iratxe Garcia) 表示，范德賴恩的「關鍵決定做對了」。

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